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Code Vein — новый ip от Bandai Namco

Стало известно, что за игра скрывалась за недавним стильным тизером от Bandai Namco. И нет, это не наследник Dark Souls от From Software.

Code Vein — новый экшен с ролевыми элементами и открытым миром от авторов серии God Eater. Действие перенесёт игроков в недалёкое постапокалиптическое будущее. Те немногие, кто пережили таинственный катаклизм, были вынуждены вступить в общество «Вена» и стать «Ревенантами» — этакими вампирами, получающими сверхчеловеческие способности в обмен на память, жажду крови и шанс превратиться в безмозглого монстра при нехватке питания.

Помогать в сражениях с опасными существами, наполняющими разрушенный мир, будет не только разнообразное оружие и специальный девайс, высасывающий кровь врагов и позволяющий накладывать на себя всевозможные усиления, но и один из NPC-напарников, отношения с которыми будут развиваться по ходу прохождения и влиять как на геймплей, так и на сюжет.

Сейчас разработка Code Vein завершена примерно на треть, а релиз должен состояться в 2018 году на «главных консолях». То есть как минимум на PS4 и Xbox One.

30
Кадры из игры Code Vein
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Галерея Code Vein (PlayStation 4, Xbox One)
 13 апреляСтильный тизер таинственного нового проекта Bandai Namco
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