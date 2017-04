Сапковский всё ещё недолюбливает игры по «Ведьмаку»

Мы уже писали о том, что Сапковский не получает дивидендов с продажи игр по книгам серии «Ведьмак», и что его это предсказуемо огорчает. Но тогда мы наивно подумали, что автор осознаёт, сколько денег он заработал с них косвенно, благодаря росту популярности серии за пределами СНГ. Ну, мы ошибались.

В недавнем интервью Анджей Сапковский заявил, что игры отвадили от его книг как минимум не меньше покупателей, чем привели, так как массовая публика и знать не знает, что трилогия The Witcher основана на книгах, а не наоборот, и потому не воспринимает его писательство всерьёз. Собственно, он пошёл дальше и скатился в откровенное враньё: заявил, что это популярность его книг помогла играм CD Projekt RED на Западе, а не наоборот, ведь все они вышли на английском языке раньше. При этом «Последнее желание» появилось на английском языке в один год с первой игрой, а большую часть романов вообще не издавали там до тех пор, пока франчайз не получил массовую известность с релизом The Witcher 2: Assassins of Kings.

Что забавно, параллельно тот же сайт брал интервью у Дмитрия Глуховского, автора «Метро 2033», и последний, услышав о словах Анджея, смог только образно покрутить пальцем у виска и сказать, что их книги в жизни не заметили бы на Западе так, как заметили, не получи они достойных игровых адаптаций.

Ну и, разумеется, Анджей Сапковский не перестал считать, что нормально рассказывать истории в формате видеоигр невозможно — дескать, персонажи там ходят по лесам и болтают с белочками, описательства нет, а значит и литературной глубины быть не может. На этом месте покрутить пальцами у виска должны были все авторы спектаклей, фильмов, мультипликации, песен, картин и много чего ещё, но их никто не спрашивал, так что придётся отдуваться нам.