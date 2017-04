Клинт Иствуд снимет драму про трёх американских героев

Клинт Иствуд нашёл себе следующий режиссёрский проект при студии Warner Bros. Он снимет драму по мотивам книги The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes. Первоисточник написали Спенсер Стоун, Энтони Садлер, Алек Скарлатос и Джеффри Стерн.

Новичок Дороти Брискал напишет сценарий. Иствуд сразу же приступит к кастингу, чтобы начать съёмки уже в этом году.

Три американских героя — Садлер, Скарлатос и Стоун — в 2015 году остановили одного террориста. Боевик группировки «Исламское государство» (запрещенной в России и всё такое) сел на поезд № 9364 из Брюсселя в Париж. Вооружённый автоматом (с боеприпасами, которых хватило бы на убийство 500 человек) бандит мог бы осуществить задуманное, если бы не три американских друга.

Стоун (знаток боевых искусств и рядовой первого класса ВВС), Скарлатос (член Национальной гвардии) и Садлер набросились и побороли стрелка после того, как он вышел из туалета вооруженный и готовый убивать. Они наверняка предотвратили массовую бойню.

Предыдущий фильм мистера Иствуда — «Чудо на Гудзоне» — тоже рассказывал о героических поступках простых людей в экстремальных обстоятельствах: как капитан рейса 1549 Чесли Салленбергер совершил аварийную посадку пассажирского самолёта на реку Гудзон.

Интересно посмотреть, как это будет выглядеть в кино. По голливудским меркам это даже не экшен-сцена: разоружение одного человека силами трёх.