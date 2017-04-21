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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Анонс аниме «Три брата Хинобори из „Нуи Нуи“»
Постеры аниме «Три брата Хинобори из „Нуи Нуи“»

Компания SunRise (не путать с одноимённой анимационной студией), занимающаяся выпуском плюшевых игрушек (в том числе и по мотивам аниме), анонсировала анимационный ONA-сериал «Три брата Хинобори из „Нуи Нуи“» (Nui Nui Hinobori San Kyōdai) по одной из своих оригинальных серий. Выходить сериал будет на официальных каналах компании на Youtube и Nico Nico Douga с 26 апреля.

Сериал рассказывает о трёх братьях Хинобори, которые содержат магазин мягких игрушек «Нуи Нуи», находящийся на окраине торгового квартала Каппабащи в Токио.

Авторы
Режиссёр Парако Щинохара «Демон сакуры: Книга сказок»
Студия DLE, Inc.

Сэйю
Каэдэ Хинобори Такуя Эгучи Хачиман Хикигая в «Мой подростковый ромком не складывается, как и ожидалось», Такео Гоуда в «Моей истории любви»
Менеджер магазина, 23 года
Аои Хинобори Котаро Нищияма Ёщихару Хисому в «Связанных», Дайго в «Школьной жизни испорченных парней»
18 лет, отвечает за образцы товаров
Акане Хинобори Юки Ёнай Харуки Бандо в «Парнях-чирлидерах», Мэллоу Китахара в «Пьячэволе: Моя итальянская кухня»
16 лет, отвечает за витрины
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Темы
 
Три брата Хинобори из „Нуи Нуи“ (Nui Nui Hinobori San Kyōdai)
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