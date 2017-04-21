Анонс аниме «Три брата Хинобори из „Нуи Нуи“»

Компания SunRise (не путать с одноимённой анимационной студией), занимающаяся выпуском плюшевых игрушек (в том числе и по мотивам аниме), анонсировала анимационный ONA-сериал «Три брата Хинобори из „Нуи Нуи“» (Nui Nui Hinobori San Kyōdai) по одной из своих оригинальных серий. Выходить сериал будет на официальных каналах компании на Youtube и Nico Nico Douga с 26 апреля.

Сериал рассказывает о трёх братьях Хинобори, которые содержат магазин мягких игрушек «Нуи Нуи», находящийся на окраине торгового квартала Каппабащи в Токио.