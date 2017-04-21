Анонс аниме «Три брата Хинобори из „Нуи Нуи“»

Компания SunRise (не путать с одноимённой анимационной студией), занимающаяся выпуском плюшевых игрушек (в том числе и по мотивам аниме), анонсировала анимационный ONA-сериал «Три брата Хинобори из „Нуи Нуи“» (Nui Nui Hinobori San Kyōdai) по одной из своих оригинальных серий. Выходить сериал будет на официальных каналах компании на Youtube и Nico Nico Douga с 26 апреля.
Сериал рассказывает о трёх братьях Хинобори, которые содержат магазин мягких игрушек «Нуи Нуи», находящийся на окраине торгового квартала Каппабащи в Токио.
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Авторы
|Режиссёр
|Парако Щинохара
|«Демон сакуры: Книга сказок»
|Студия
|DLE, Inc.
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Сэйю
|Каэдэ Хинобори
|Такуя Эгучи
|Хачиман Хикигая в «Мой подростковый ромком не складывается, как и ожидалось», Такео Гоуда в «Моей истории любви»
|Менеджер магазина, 23 года
|Аои Хинобори
|Котаро Нищияма
|Ёщихару Хисому в «Связанных», Дайго в «Школьной жизни испорченных парней»
|18 лет, отвечает за образцы товаров
|Акане Хинобори
|Юки Ёнай
|Харуки Бандо в «Парнях-чирлидерах», Мэллоу Китахара в «Пьячэволе: Моя итальянская кухня»
|16 лет, отвечает за витрины