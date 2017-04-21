«Отряд Инфини-Т» — сэйю

Официальный сайт оригинального телевизионного 3DCG-анимационного сериала «Отряд Инфини-Т» (Infini-T Force), собирающего в один общий сюжет классических героев студии Tatsunoko Productions, объявил состав сэйю, которые будут озвучивать главных героев.
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Сэйю
|Гачамен/Кен Ващио
|Томоказу Секи
|Сагара Соскэ в «Стальной тревоге», Гильгамеш в «Судьба: Ночь Схватки»
|Теккамен/Джоджи Минами
|Такахиро Сакурай
|Гриффит в «Берсерке», Сузаку Куруруги в «Коде Гиасс»
|Полимар/Такещи Ёрои
|Кеничи Сузумура
|Сого Окита в «Гинтаме», Микия Кокуто в «Границе пустоты»
|Кассян/Тецуя Азума
|Сома Сайто
|Харуто Камидзё в «Хару-Чика: Харута и Чика наслаждаются юностью», Адлет Майер в «Героях шести цветов»
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Авторы
|Режиссёр
|Киётака Сузуки
|«Психо-пасс 2»
|Сценарист
|Тощия Ооно
|«Гачамэн: Толпы», «Синий экзорцист 2: Цикл Нечистого Короля Киото»
|Создатель оригинального дизайна персонажей
|Оогуре Ито
|«Воздушный трек», «На земле и на небесах»
|Дизайнер героев
|Кеичи Сато
|«Большое "О"», «Карас»
|Дизайнер мехов и костюмов
|Коджи Накакита
|«Гачамэн: Толпы»
|Студии
|Digital Frontier, Tatsunoko Production