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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Отряд Инфини-Т» — сэйю

Официальный сайт оригинального телевизионного 3DCG-анимационного сериала «Отряд Инфини-Т» (Infini-T Force), собирающего в один общий сюжет классических героев студии Tatsunoko Productions, объявил состав сэйю, которые будут озвучивать главных героев.

Сэйю
Гачамен/Кен Ващио Томоказу Секи Сагара Соскэ в «Стальной тревоге», Гильгамеш в «Судьба: Ночь Схватки»
Теккамен/Джоджи Минами Такахиро Сакурай Гриффит в «Берсерке», Сузаку Куруруги в «Коде Гиасс»
Полимар/Такещи Ёрои Кеничи Сузумура Сого Окита в «Гинтаме», Микия Кокуто в «Границе пустоты»
Кассян/Тецуя Азума Сома Сайто Харуто Камидзё в «Хару-Чика: Харута и Чика наслаждаются юностью», Адлет Майер в «Героях шести цветов»

Авторы
Режиссёр Киётака Сузуки «Психо-пасс 2»
Сценарист Тощия Ооно «Гачамэн: Толпы», «Синий экзорцист 2: Цикл Нечистого Короля Киото»
Создатель оригинального дизайна персонажей Оогуре Ито «Воздушный трек», «На земле и на небесах»
Дизайнер героев Кеичи Сато «Большое "О"», «Карас»
Дизайнер мехов и костюмов Коджи Накакита «Гачамэн: Толпы»
Студии Digital Frontier, Tatsunoko Production
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Отряд Инфини-Т (Infini-T Force ~Mirai no Byōsen~)
 3 марта«Отряд Инфини-Т» — авторы 9 апреля 2016 года«Отряд Инфини-Т»: Героическая солянка
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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