 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Бесплатная StarCraft 1.18 В сеть утёк тизер Star Wars Battlefront II Манга «Тебе, бессмертный» будет издана в России Bayonetta вышла на PC Лучшее аниме зимы 2017 — голосование
5
КИНО
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«Повесть об импульсе и инерции» получит полноценный сюжет от сценаристов «Тачек 3»

Сценаристы «Тачек 3» Эял Поделл и Джон Стюарт придумают сюжет для анимационного фильма «Повесть об импульсе и инерции» (A Tale of Momentum and Inertia) для студии Fox Animation.

Оригинал очень бегло рассказывает историю каменного гиганта, который совершенно случайно сбрасывает огромный валун на прибрежное королевство и пытается исправить содеянное.

Новый проект адаптирует и расширяет одноимённый короткометражный мультик, который пару лет назад прокатывали по разным фестивалям, в прошлом году студия приобрела права на полнометражную экранизацию первоисточника.

Режиссёр мультфильмов «Рио» и «Рио 2» Карлос Салдана продюсирует постановку.

Можете ознакомиться с оригиналом и посочувствовать сценаристам. Расширять этот сюжет будет очень сложно.

 
 
5 Обсудить
Темы
 
Видео Повесть об импульсе и инерции
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
«Призрак в доспехах» — анонс трейлера
 
Джедай Дэйзи Ридли пробуется на роль Лары Крофт
 
Цель Рaramount: «Звёзды — моя цель»
 
Обиженный Человек-Паук: Студийные бяки
 
С Новым годом! Итоговый дайджест «КГ-Портала»
 
Джеймс Кэмерон сомневается в нужности фильма «Чужой: Завет»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика