«Повесть об импульсе и инерции» получит полноценный сюжет от сценаристов «Тачек 3»

Сценаристы «Тачек 3» Эял Поделл и Джон Стюарт придумают сюжет для анимационного фильма «Повесть об импульсе и инерции» (A Tale of Momentum and Inertia) для студии Fox Animation.

Оригинал очень бегло рассказывает историю каменного гиганта, который совершенно случайно сбрасывает огромный валун на прибрежное королевство и пытается исправить содеянное.

Новый проект адаптирует и расширяет одноимённый короткометражный мультик, который пару лет назад прокатывали по разным фестивалям, в прошлом году студия приобрела права на полнометражную экранизацию первоисточника.

Режиссёр мультфильмов «Рио» и «Рио 2» Карлос Салдана продюсирует постановку.

Можете ознакомиться с оригиналом и посочувствовать сценаристам. Расширять этот сюжет будет очень сложно.