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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Брайан Джерати сменил Шона Эстина на посту комиссара полиции в «Алиенисте»

В разгар съёмок случилась рокировка в актёрском составе исторического триллера «Алиенист» кабельного канала TNT — из-за напряжённого графика из проекта выбыл Шон Эстин (работа над вторым сезоном «Очень странных дел» вовсю идёт в Атланте), а его место занял Брайан Джерати («Рэй Донован»).

Основанная на одноимённом романе-бестселлере Калеба Карра психологическая драма рассказывает о серии жутчайших убийств детей, поразивших Нью-Йорк в 1896 году. Будущий президент США — в то время комиссар полиции Теодор Рузвельт (Брайан Джерати) — решается на отчаянный шаг и привлекает к зашедшему в тупик расследованию алиениста Ласло Крайцлера (Даниэль Брюль) и его друга — журналиста Джона Мура (Люк Эванс).

Наряду с Джерати, Брюлем и Эвансом в «Ариенисте» снимаются Дакот Фаннинг, Роберт Уиздом, К’Орианка Килчер, Мэтт Линц, Мэттью Шир и Дуглас Смит.

Режиссировать взялся Якоб Вербрюгген («Карточный домик») по сценарию Кэри Фукунаги («Настоящий детектив»). Оба числятся исполнительными продюсерами проекта наравне с Эриком Ротом, Хуссейном Амини, Стивом Голином и Розали Сведлин. Производственный процесс держат на контроле Anonymous Content, Paramount TV и Turner’s Studio T.

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