Студия IDW Entertainment, почти год назад завившая о намерении лично курировать экранизацию графического романа «Локки и ключ» (Locke & Key) Джо Хилла, подыскала проекту достойное пристанище в лице Hulu. Потоковый сервис, правда, пока осторожничает и не спешит заказывать сезон целиком, объявив о съёмках пилотного эпизода, который срежиссирует Скотт Дерриксон (фильмы «Доктор Стрэндж», «Шесть демонов Эмили Роуз»).

Напомним, шесть лет назад экранизировать комикс пытался канал FOX. Производством занималась компания The 20th TV. Готовый пилотный эпизод даже показали на Comic-Con в Сан-Диего, однако заказа на съёмки сериала так и не последовало — FOX похоронил проект.

Мистический триллер рассказывает о том, как овдовевшая Нина Локк с тремя детьми перебираются в семейное поместье Дом Ключей (Keyhouse) в городке Лавкрафт, штат Массачусетс. Там семья надеется начать новую жизнь, оставив в прошлом недавние трагические происшествия. Однако фамильное гнездо таит в своих стенах магические ключи от порталов в другие миры и чудовище, которое за ними охотится, — с таким-то наследством семье будет не до отдыха.

Скотт Дерриксон снимет пилотный эпизод по сценарию автора первоисточника и, если сериал таки одобрят к производству, срежиссирует ещё несколько серий. Вдобавок Хилл с Дерриксоном выступят в качестве исполнительных продюсеров наравне с шоураннером проекта Карлтоном Кьюзом («Штамм», «Мотель Бейтсов»), Тедом Адамсом, Дэвидом Озером и Линдси Спрингер.