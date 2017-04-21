Lifetime заказал съёмки триллера «Ты» от Грега Берланти и Сэры Гэмбл

Кабельный канал Lifetime одобрил съёмки полного 10-серийного сезона многосерийного триллера «Ты» — совместного проекта Грега Берланти («Флэш», «Стрела») и Сэры Гэмбл («Волшебники», «Сверхъестественное»). Первоначально к проекту присматривался Showtime, но впоследствии от него отказался.

Экранизация одноимённого романа-бестселлера Кэролайн Кепнес расскажет об умном, но подверженном мании парне, который влюбляется в покупательницу, зашедшую однажды в его книжный магазин. Используя всю доступную в соцсетях информацию и сетевые знакомства, он организует череду событий, чтобы незнакомка гарантированно стала его девушкой. Парень не гнушается избавляться от любых преград и даже, если потребуется, пойти на крайние меры.

Берланти и Гэмбл выступят соавторами сценария, а также исполнительными продюсерами проекта вместе с коллегами по цеху Сарой Шехтер, Лесли Моргенштейном и Джиной Гироламо. Производственный процесс возьмёт на себя Warner Horizon Television.