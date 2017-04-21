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Аниме «Просыпайтесь, девчонки» получит новый сезон

В ходе ивента, посвящённого созданному режиссёром Ютакой Ямаканом Ямамото, анимационному франчайзу «Просыпайтесь, девчонки!» (Wake Up, Girls!), было объявлено о производстве нового телевизионного сериала, над которым трудится новый (относительно предыдущего сериала и полнометражек) авторский коллектив. Ключевые сэйю вернуться к своим ролям, а выйдет аниме уже в этом году.

Авторы
Режиссёр Щин Итагаки «Теннис», «Берсерк 2»
Сценарист Green Leaves «Просыпайтесь, девчонки!»
Дизайнеры персонажей Миюки Сугавара, Сунао Чикаока
Композиторы Сатору Коусаки, monaca
Студия Millepensee

Сюжет оригинального сериала разворачивается в «эпоху воюющих сцен» и повествует о семи девушках, которые упорно идут к своей цели в эти беспокойные времена… Крошечная продюсерская фирма Green Leaves Entertainment, расположенная в Сендаи, крупнейшем городе региона Тохоку, на грани закрытия. Агентство некогда представляло интересы фокусников, фотомоделей, предсказателей будущего и прочих артистов, но совсем недавно последний из их клиентов ушёл из шоу-бизнеса. Чтобы спасти компанию, её президент Танге рождает гениальную и дерзкую идею: начать продюсировать собственную девичью поп-группу. По приказу президента раздосадованный менеджер Мацуда отправляется на поиски потенциальных идолов. Во время сего благородного квеста и случается его судьбоносная встреча с некой девушкой…

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Видео Просыпайтесь, девчонки (Wake Up, Girls! 2)
 21 августа 2014 годаДевчонки из зоопарка 9 сентября 2015 годаТрейлер аниме «Просыпайтесь, девчонки: Тень юности» 14 ноября 2015 годаТрейлер аниме «Просыпайтесь, девчонки: Ниже дна»
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Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
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