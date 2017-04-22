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Самые продаваемые ранобе марта 2017 года

Рейтинг продаж по сериям

  1. «Искусство меча Online» (Sword Art Online) — 177 098
  2. «Ре: Жизнь с нуля в другом мире» (Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu) — 136 946
  3. «Благослови этот чудесный мир!» (Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!) — 120 616
  4. «Хроника Акаши — худшего преподавателя магии» (Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records) — 68 667
  5. «Как из заурядной девушки воспитать героиню» (Saenai Heroine no Sodatekata) — 55 324
  6. «Военная хроника маленькой девочки» (Youjo Senki) — 52 837
  7. «Свидание на жизнь» (Date a Live) — 51 261
  8. «Искусство Меча Онлайн: Альтернативная «Призрачная пуля» (Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online) — 50 360
  9. «О моём перерождении в слизь» (Tensei shitara Slime Datta Ken) — 48 163
  10. «Цеплять девчонок в Подземелье дурно: Хроника паствы» (Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka: Familia Chronicle) — 47 679
  11. «Дремлющая принцесса: История про неизвестную меня» (Hirune Hime: Shiranai Watashi no Monogatari») — 47 458
  12. «Необычное в магической школе» (Mahouka Koukou no Rettousei) — 44 485
  13. «Старшая школа DxD» (Highschool DxD) — 39 208
  14. «Твоё имя» (Kimi no Na wa.) — 37 866
  15. «Благослови этот чудесный мир! Спин-офф» (Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Spin-off) — 31 154
  16. «Гримгар фантазии и праха» (Hai to Gensō no Grimgar) — 30 438
  17. «Рыцари и магия» (Knights & Magic) — 30 161
  18. «Игроки» (Gamers!) — 28 586
  19. «Волчица и пряности» (Shinsetsu Ookami to Koushinryou) — 27 492
  20. «Верховный владыка» (Overlord) — 27 249

Рейтинг продаж по томам

  1. «Ре: Жизнь с нуля в другом мире» (том 12) — 57 713
  2. «Свидание на жизнь» (том 16) — 49 112
  3. «Цеплять девчонок в Подземелье дурно: Хроника паствы» (эпизод Рю) — 47 679
  4. «Искусство Меча Онлайн: Альтернативная «Призрачная пуля» (том 6) — 47 033
  5. «Искусство меча Online» (том 19) — 40 968
  6. «Старшая школа DxD» (том 23) — 38 864
  7. «Как из заурядной девушки воспитать героиню» (том 12) — 35 599
  8. «Хроника Акаши — худшего преподавателя магии» (том 8) — 30 257
  9. «О моём перерождении в слизь» (том 10) — 30 098
  10. «Гримгар фантазии и праха» (том 10) — 27 742
  11. «Повесть дремлющей принцессы: История про неизвестную меня» (Shousetsu Hirune-hime ~Shiranai Watashi no Monogatari~) — 27 122
  12. «Рыцари и магия» (том 7) — 26 760
  13. «Волчица и пряности: Волчица и пергамент» (Shinsetsu Ookami to Koushinryou: Ookami to Youhishi) (том 2) — 25 595
  14. «Свидание на жизнь — Фрагмент: Свидание с пулей» (Date A Live Fragment: Date A Bullet) — 22 902
  15. «О демонстрации неистового умения невероятной силы» (Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi) (том 2) — 21 093
  16. «Дремлющая принцесса: История про неизвестную меня» (Hirune-hime ~Shiranai Watashi no Monogatari~) — 20 336
  17. «Последний Эмбрион» (Last Embryo) (том 4) — 19 890
  18. «Судьба/Странная подделка» (Fate/strange Fake) (том 4) — 19 847
  19. «Твоё имя» — 19 721
  20. «Путешествие в иной мир по пути, указанному луной» (Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu) (том 11) — 19 168

На первых трёх строчках уже привычные серии — эта же троица оккупировала 2–4 места по итогам 2016 года, пропустив вперёд только «Твоё имя». Возглавляет чарт второй месяц «Искусство меча Online» со 177 098 у основной серии и 50 360 у спин-оффа. Выход двенадцатого тома позволил «Ре» подняться на несколько строчек и занять второе место, «Благослови этот чудесный мир!» же и без нового тома почти не отстаёт, а вместе со спин-оффом даже обгоняет: сказывается влияние второго сезона — между сезонами в месяцы без новых томов продавалось по 50-60 тысяч.

«Хроника Акаши — худшего преподавателя магии» также пополнилась новым томом, благодаря которому взобралась на четвёртую строчку, но это лишь начало — изо всех сериалов весны, основанных на ранобе, «Худший преподаватель» вызвал самый большой прирост продаж, который мы увидим главным образом уже в апрельском топе — теперь эта серия долго никуда из двадцатки не пропадёт. Но даже сейчас уже виден всплеск интереса: в марте продано 68 667 экземпляров, в то время как в октябре прошлого года, когда вышел седьмой том, продалось 29 527, при выходе шестого — 26 637, пятого — 25 412. Ещё не начавшись, аниме уже вдвое подняло темпы продаж ранобе.

Помимо «Хроники Акаши», интересно будет посмотреть на успехи «Как из заурядной девушки воспитать героиню» и «Цеплять девчонок в Подземелье дурно?», получивших новые сериалы, про «Эромангу-сенсея», «Книгу магии для начинающих с нуля» и «Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?» тоже не стоит забывать — в топе их пока нет, но это ненадолго.

Продажи «Военной хроники маленькой девочки» второй месяц сильно падают — лишь 52 837 в марте после 93 660 в феврале, и её дела идут не столь хорошо, как могли бы. Тем не менее она всё ещё довольно высоко, и выпуск аниме явно себя уже оправдал. А вот сочтут ли оправданным производство второго сезон в таких условиях, ведь обычно они дают существенно меньший эффект, чем первые, наверняка будет зависеть уже от других факторов — не в последнюю очередь от продаж самого аниме.

Из старых знакомых, ненадолго появившихся в двадцатке вместе с новыми томами, лучше всех себя чувствует «Свидание на жизнь» с 51 261 проданным экземпляром (плюс 22 902 у «Фрагмента»). Стабильными остаются «Старшая школа DxD» (39 208) и «Гримгар фантазии и праха» (30 438).

«О моём перерождении в слизь» явно хочет получить аниме — даже без него серия сумела занять девятые строчки в обоих топах с 30 098 проданных десятых томов и 48 163 всех в сумме. Вот «Рыцари и магия», как и соседние «Игроки», уже дождались анонса сериалов, хоть и находятся ниже. Завершая тему анонсов, вероятных или не очень: второй том ранобе «Волчица и пряности: Волчица и пергамент» несколько сдал по сравнению с первым — 25 595 против 31 379.

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 20 мартаСамые продаваемые ранобе февраля 2017 года
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