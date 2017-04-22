Самые продаваемые ранобе марта 2017 года

Рейтинг продаж по сериям

Рейтинг продаж по томам

На первых трёх строчках уже привычные серии — эта же троица оккупировала 2–4 места по итогам 2016 года, пропустив вперёд только «Твоё имя». Возглавляет чарт второй месяц «Искусство меча Online» со 177 098 у основной серии и 50 360 у спин-оффа. Выход двенадцатого тома позволил «Ре» подняться на несколько строчек и занять второе место, «Благослови этот чудесный мир!» же и без нового тома почти не отстаёт, а вместе со спин-оффом даже обгоняет: сказывается влияние второго сезона — между сезонами в месяцы без новых томов продавалось по 50-60 тысяч.

«Хроника Акаши — худшего преподавателя магии» также пополнилась новым томом, благодаря которому взобралась на четвёртую строчку, но это лишь начало — изо всех сериалов весны, основанных на ранобе, «Худший преподаватель» вызвал самый большой прирост продаж, который мы увидим главным образом уже в апрельском топе — теперь эта серия долго никуда из двадцатки не пропадёт. Но даже сейчас уже виден всплеск интереса: в марте продано 68 667 экземпляров, в то время как в октябре прошлого года, когда вышел седьмой том, продалось 29 527, при выходе шестого — 26 637, пятого — 25 412. Ещё не начавшись, аниме уже вдвое подняло темпы продаж ранобе.

Помимо «Хроники Акаши», интересно будет посмотреть на успехи «Как из заурядной девушки воспитать героиню» и «Цеплять девчонок в Подземелье дурно?», получивших новые сериалы, про «Эромангу-сенсея», «Книгу магии для начинающих с нуля» и «Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?» тоже не стоит забывать — в топе их пока нет, но это ненадолго.

Продажи «Военной хроники маленькой девочки» второй месяц сильно падают — лишь 52 837 в марте после 93 660 в феврале, и её дела идут не столь хорошо, как могли бы. Тем не менее она всё ещё довольно высоко, и выпуск аниме явно себя уже оправдал. А вот сочтут ли оправданным производство второго сезон в таких условиях, ведь обычно они дают существенно меньший эффект, чем первые, наверняка будет зависеть уже от других факторов — не в последнюю очередь от продаж самого аниме.

Из старых знакомых, ненадолго появившихся в двадцатке вместе с новыми томами, лучше всех себя чувствует «Свидание на жизнь» с 51 261 проданным экземпляром (плюс 22 902 у «Фрагмента»). Стабильными остаются «Старшая школа DxD» (39 208) и «Гримгар фантазии и праха» (30 438).

«О моём перерождении в слизь» явно хочет получить аниме — даже без него серия сумела занять девятые строчки в обоих топах с 30 098 проданных десятых томов и 48 163 всех в сумме. Вот «Рыцари и магия», как и соседние «Игроки», уже дождались анонса сериалов, хоть и находятся ниже. Завершая тему анонсов, вероятных или не очень: второй том ранобе «Волчица и пряности: Волчица и пергамент» несколько сдал по сравнению с первым — 25 595 против 31 379.