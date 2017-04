Студии Gun Media и Illfonic обнародовали дату выхода Friday the 13th: The Game. А по пути, разумеется, выпустили и новый трейлер.

Дату выхода Friday the 13th: The Game отделяет от нас чуть больше месяца — она намечена на 26 мая. На дисках игра не выйдет, а цифровые версии для PS4, Xbox One и PC будут продаваться за $ 40.

Изначально Friday the 13th: The Game была проспонсирована благодаря поддержке фанатов франчайза «Пятница, 13-е» на «Кикстартере» и должна была стать чисто сетевой игрой с асинхронным мультиплеером, где один из участников исполнял бы роль Джейсона, в то время как остальным приходилось бы носиться от него в шкурах семи вожатых лагеря. С тех пор авторы успели слегка изменить свой план и пообещать полноценную одиночную кампанию, но в релиз она, увы, не войдёт — разработкой этого элемента студии будут заниматься ещё не один месяц. Хочется верить, что хотя бы платить за сингл отдельно игроков не заставят, а то ведь даже с одиночным режимом 40 долларов — отнюдь не мелкая сумма для не слишком высокобюджетного проекта.