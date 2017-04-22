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Friday the 13th: The Game — дата выхода и трейлер

Студии Gun Media и Illfonic обнародовали дату выхода Friday the 13th: The Game. А по пути, разумеется, выпустили и новый трейлер.

Дату выхода Friday the 13th: The Game отделяет от нас чуть больше месяца — она намечена на 26 мая. На дисках игра не выйдет, а цифровые версии для PS4, Xbox One и PC будут продаваться за $ 40.

Изначально Friday the 13th: The Game была проспонсирована благодаря поддержке фанатов франчайза «Пятница, 13-е» на «Кикстартере» и должна была стать чисто сетевой игрой с асинхронным мультиплеером, где один из участников исполнял бы роль Джейсона, в то время как остальным приходилось бы носиться от него в шкурах семи вожатых лагеря. С тех пор авторы успели слегка изменить свой план и пообещать полноценную одиночную кампанию, но в релиз она, увы, не войдёт — разработкой этого элемента студии будут заниматься ещё не один месяц. Хочется верить, что хотя бы платить за сингл отдельно игроков не заставят, а то ведь даже с одиночным режимом 40 долларов — отнюдь не мелкая сумма для не слишком высокобюджетного проекта.

 
 
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Видео Friday the 13th: The Game (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 14 октября 2015 годаСетевая «Пятница, 13-е» 17 декабря 2016 годаДемонстрация игры по «Пятнице, 13-е» 14 октября 2016 годаCuphead и Friday the 13th: The Game отложены до следующего года
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