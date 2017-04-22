Создатель «Лютера» напишет сценарий масштабного сверхъестественного триллера

Студия Fox, переплюнув несколько больших студий-конкурентов, получила в своё распоряжение сценарий масштабного сверхъестественного триллера Inside. В пользу проекта уже говорит имя сценариста — мистер Нил Кросс.

Товарищ Кросс уже выполнил свой долг перед человечеством, создав на канале BBC сериал «Лютер».

Детального описания сюжета нет, но кое-что всё же имеется. Действие истории развернётся в закрытом правительственном учреждении, где хранятся опасные артефакты и содержатся крайне неприятные мифологические существа. Главный герой — случайный человек — оказывается взаперти со всеми чудовищами.

На первый взгляд, кажется, что в Голливуде решили снять ужастик по мотивам семейного фильма «Ночь в музее». Ну а наличие злобных мифологических животинок навевает воспоминания о «Хижине в лесу».

Если мистер Кросс не подведёт с персонажами, то будет во всех отношениях интересное кино.