Энг Ли присматривается к съёмкам 20-летнего экшен-фильма

Экшен-фильм Gemini Man с 20-летней историей не-съёмок делает очередной заход на воплощение. Режиссёр Энг Ли («Жизнь Пи», «Горбатая гора») ведёт переговоры со студией Skydance насчёт постановки проекта.

Сюжет рассказывает о пожилом наёмном убийце, который хочет выйти из игр ассасинов, но напоследок ввязывается в ультимативную битву: ему противостоит он сам — молодой клон в пиковой форме.

В 1997 году Даррен Лемке продал концепцию студии Disney, тогда режиссёром значился Тони Скотт. Многие годы Gemini Man считался невозможным фильмом — продюсеры и студийные управленцы хотели, чтобы один актёр сыграл две роли, но цифрового омолаживания тогда просто не существовало.

Впрочем, киношники продолжали тратить деньги на поддержание проекта — $ 2 млн заплатили Дэвиду Бениоффу («Игра престолов») для доработки сценария. Был и другой потенциальный режиссёр — Кёртис Хэнсон («8 миля») и исполнитель главной роли — Мел Гибсон.

Сейчас необходимый технологический уровень достигнут (см. «Логан: Росомаха», «Изгой-один») и соотношение цены с качеством уже удобоваримо.

В 2016 году студия Skydance выкупила права на фильм, а продюсером станет небезызвестный Джерри Брукхаймер.