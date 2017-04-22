Телеовощи. Выпуск 164: Девушка с косяком в глазу

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Собрано $516 из $550
Ближайшая цель: Целиком отсматриваем один сезон сериала по личному заказу спонсора, кинувшего не меньше $100. Все целиПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:24 —
|Новости
|00:25:18 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:39:25 —
|«Доктор Кто» — 10x01 (премьера сезона)
|00:47:22 —
|«Фарго» — 3x01 (премьера сезона)
|00:55:03 —
|«В четырёх стенах» — 1x19
|00:57:15 —
|«Мик» — 1x15
|00:58:56 —
|«Миллиарды» — 2х09
|01:08:48 —
|«В розыске» — 1х11
|01:11:00 —
|«Булл» — 1х19
|01:12:09 —
|«Агенты Щ.И.Т.» — 4x18
|01:17:41 —
|«Волшебники» — 2x13 (финал сезона)
|01:22:34 —
|«Последний кандидат» — 1х17
|01:26:23 —
|«Пространство» — 2х13 (финал сезона)
|01:32:19 —
|«Последнее королевство» — 2х05
|01:37:08 —
|«Измерение 404» — 1х04
|01:41:32 —
|«Суд проб и ошибок» — 1х11–13 (финал сезона)
|01:45:10 —
|«Волчонок» — 1x03 (впечатления Ларисы)
|01:51:42 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 1x15 (впечатления Льва)
|01:58:16 —
|«Фарго» — 2x03—04 (впечатления Михаила)
|02:03:17 —
|«Улицы разбитых фонарей» — 1x03 (впечатления Михаила)
|02:07:26 —
|Зачитываем отзывы и благодарим наших спонсоров
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