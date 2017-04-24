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Премьеры фильмов 27 апреля 2017 года

В премьерах 27 апреля 2017 года есть пара как минимум интересных кинокартин — фантастическая комедия «Моя девушка — монстр» с Энн Хэтэуэй и криминальная комедия «Перестрелка» с целой россыпью актёрских талантов. Компанию им составляют драма «Сфера» с Томом Хэнксом и Эммой Уотсон, боевик «Секретный агент», а также исторические драмы «Обещание» и «Затерянный город Z». В малых премьерах состоят комедии «Видели ночь», «Идеаль» и «Спасти Пушкина» плюс мультфильм «Никита Кожемяка».

Большие премьеры 27 апреля 2017 года

 
27 апреля
Моя девушка — монстр
Режиссёр Начо Вигалондо В ролях Дэн Стивенс, Энн Хэтэуэй, Джейсон Судейкис, Тим Блейк Нельсон, Остин Стовелл, Рукия Бернард, Агам Дарши
Критиканство 70% Томаты 78% Metacritic 70% IMDb 6,9

Популяризация нишевого продукта для широкий аудитории — задачка не из простых. Именно так «Колоссальное» превращается в «Мою девушку — монстра». С одной стороны, приятно, что о фильме не знаем практически ничего, кроме замороченного сюжета про брошенную девушку, которая после расставания приезжает домой и выясняет, что каким-то таинственным образом связана с гигантским чудовищем, громящим Сеул. С другой, ох уж эти локализации...

Ясное дело, если завязка кажется вам интригующей, то можете легко идти удовлетворять своё любопытство.

Пресса одобряет увиденное, хотя и признаёт, что странность сюжета может дезориентировать зрителя, но жанровая инаковость и актёрская игра Энн Хэтэуэй идут в плюс художественной картине.

 
 
 
27 апреля
Сфера
Режиссёр Джеймс Понсольдт В ролях Эмма Уотсон, Том Хэнкс, Джон Бойега, Пэттон Освальт, Эллар Колтрейн, Билл Пэкстон, Карен Гиллан

Технотриллер «Сфера» хочет в очередной раз напомнить, что все мы под дигитальным колпаком всевидящего и попирающего наши права на приватность Большого Брата. И последний может скрываться не только в безликих государственных структурах, но и под личиной харизматичного бизнесмена а-ля Стив Джобс.

Если это действительно основной посыл фильма, то мы только что сэкономили время и деньги на просмотре. Потому что сильных сторон у «Сферы» не так уж много, особенно если вспомнить кислые трейлеры.

Есть очевидный злодей Том Хэнкс и чересчур положительная Эмма Уотсон. Кажется, всё. Других позитивных моментов не найдёт даже наблюдающая за вами прямо сейчас нейросеть.

 
 
 
27 апреля
Перестрелка
Режиссёр Бен Уитли В ролях Бри Ларсон, Киллиан Мёрфи, Арми Хаммер, Сэм Райли, Шарлто Копли, Джек Рейнор, Энцо Чиленти
Критиканство 74% Томаты 66% Metacritic 64% IMDb 7,2

Переговоры на повышенных стволах длиною в целый фильм (правда, всего 85 минут) — звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но кино режиссёра Бена Уитли «Перестрелка» обещает самую эпическую перестрелку (ну а что ещё?) за всё время существования целлулоида. Чему верить: здравомыслию или обещаниям?

Надо просто определиться, что каждый из вас понимает под словосочетанием «эпическая перестрелка». Похоже, создатели картины не ограничиваются одним экшеном, туда ещё входят юмор, персонажи и драма. Скажем честно, не всем перестрелкам нужны перечисленные элементы.

Говорят, что концепция отлично работает первые тридцать минут, а потом остаётся час трясущейся камеры. Также мистер Уитли с переменным успехом пытается вызвать призраков молодых Ричи и Тарантино.

По словам прессы, лучше всего удались юмор и колоритные герои, хуже — снятый на трясущуюся камеру экшен. Да и тот в конце начинает наводить на грустные мысли, мол, не могут люди просто взять и остановить взаимное уничтожение. Сами решайте, насколько это эпично.

 
 
 
27 апреля
Секретный агент
Режиссёр Майкл Аптед В ролях Тони Коллетт, Нуми Рапас, Орландо Блум, Майкл Дуглас, Джон Малкович, Брайан Каспе, Эделайо Эдедайо

Жанр боевика и без того не пользуется большим успехом у высоколобых критиков — для одобрения ему необходимы как минимум серьёзная драматическая подложка и внушительная актёрская игра. А когда изначально известно, что экшен рассчитан исключительно на демонстрацию крутости главного героя и эффектность перестрелок, то спрос с него и вовсе небольшой.

Картина Unlocked, благодаря стараниям наших локализаторов получившая незатейливый заголовок «Секретный агент», срежиссирована ветераном кино и телевидения Майклом Аптедом по сценарию новичка Питера О’Брайена. Трейлеры изысков не обнаруживают, если не считать таковыми Нуми Рапас в главной роли с Орландо Блумом на закорках и составивших им компанию Джона Малковича и Тони Коллетт. Впрочем, то же можно сказать и о сюжете.

Очередная история спасения мегаполиса от террористов, очередной суперагент в окружении врагов, притворяющихся друзьями, очередная невыполнимая миссия, которая, конечно, будет выполнена. Рекомендуется к просмотру разве что лютым поклонникам жанра.

 
 
 
27 апреля
Затерянный город Z
Режиссёр Джеймс Грэй В ролях Чарли Ханнэм, Сиенна Миллер, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Ангус Макфедьен, Дэниел Хаттлстоун, Александр Йованович
Критиканство 83% Томаты 87% Metacritic 78% IMDb 7,2

Историко-приключенческая драма «Затерянный город Z» — первый из двух фильмов года с Чарли Ханнэмом в главной роли. Второй — «Меч короля Артура» — зрители, пожалуй, ждут сильнее. Но это не помешает кинокартине Джеймса Грэя обрести свою аудиторию среди любителей истории, археологии и жанра ЖЗЛ. Тем более что компанию Ханнэму составили Сиенна Миллер, Роберт Паттинсон и новый Человек-паук Том Холланд.

Фильм основан на реальных событиях начала прошлого века — научной экспедиции знаменитого британского исследователя и путешественника Перси Фосетта, отправившегося изучать леса Амазонии. Там учёный обнаружил доказательства существования неизвестной ранее цивилизации. Невзирая на скепсис коллег, Фосетт продолжил изучение региона, где и пропал таинственно в 1925 году. О том самом неоконченном путешествии и загадочном городе Z повествует картина.

Критики весьма благосклонны к фильму — на «Томатах» он собрал 87% положительных отзывов. Рецензенты хвалят актёрский талант Ханнэма, сумевшего во всей полноте передать сложный и противоречивый образ протагониста. Положительно отзываются о красоте визуального ряда, правильно выстроенной атмосфере и умении сценариста-режиссёра Джеймса Грэя совместить в работе классику и новаторство.

 
 
 
27 апреля
Обещание
Режиссёр Терри Джордж В ролях Кристиан Бэйл, Шоре Агдашлу, Оскар Айзек, Анжела Сарафян, Том Холландер, Шарлотта Ле Бон, Джеймс Кромуэлл
Томаты 46% Metacritic 48% IMDb 5,8

«Обещание» — военно-историческая драма, где Голливуд в очередной раз повествует о трагических событиях на континенте в своей типичной манере: с размахом и известными актёрами в главных ролях. На этот раз в фокус попали события начала прошлого века в Турции. У руля фильма — оскаровский лауреат Терри Джордж.

События любовной драмы разворачиваются в разгар Первой мировой войны. Великая Османская империя рушится, а её обломки грозят похоронить под собой множество ни в чём не повинных людей, искалечить тысячи жизней, но центральные герои картины поборются и за них, и за свои пламенные чувства.

Критики не особенно благоволят исторической драме — на «Томатах» у фильма лишь 33% положительных отзывов. Ругают за попытку низвести суровую и масштабную трагедию, затронувшую миллионы судеб, до банальной мелодрамы с любовным треугольником. Более того, многие отмечают, что отсутствие в фильме романтической линии пошло бы картине только на пользу.

 
 

Малые премьеры 20 апреля 2017 года

 
27 апреля
Видели ночь
Режиссёр Гэвин Вьесен В ролях Эмиль Хирш, Дж. К. Симмонс, Шэннон Вудворд, Анали Типтон, Кристен Шаал, Таран Киллэм, Хантер Пэрриш
Критиканство 35% Томаты 0% Metacritic 37% IMDb 5,7
 
 

Опять облом! Малые премьеры 27 апреля 2017, как и малые премьеры прошлой недели, с тоской смотрят на свои рукава, в которых не припрятано ни единого козыря.

Лузер номер раз — лента, которую критики дружно хвалят за двух главных лицедеев (Дж.К. Симмонс привычно крут, Эмиль Хирш тоже не подкачал) и ругают за сценарий и постановку. Для режиссёра Гэвина Вьесена это всего второй полнометражный опыт, для сценариста Сета В. Оуэна — третий, и здесь малоопытность оказалась фатальной: круглый ноль на «Томатах» (9 негативных рецензий, 0 позитивных) тому свидетельство. Несмотря на комедийность и бурную активность, эта «Ночь» усыпляет зрителей и неспособна задержаться в памяти. Так бездарно профукать участие Симмонса — это почти преступление.

 
27 апреля
Идеаль
Режиссёр Фредерик Бегбедер В ролях Гаспар Пруст, Одри Флеро, Анамария Вартоломей, Джонатан Ламбер, Камилль Роу
Критиканство 21% IMDb 5,2

Отставание от трендов на десяток лет — тоже преступление, по крайней мере в гламурной тусовке. Роман-первоисточник Фредерика Бегбедера Au secours pardon вышел в 2007 году, и тогда он ещё попадал в контекст; сейчас — бессовестно мажет. Поверхностность и переигрывание режиссёр-сценарист — всё тот же Бегбедер — пытается компенсировать обилием обнажёнки и кокаина, но без особого успеха. Критики сетуют, что кинематографист из Бегбедера гораздо хуже, чем литератор: он-де устарел, не знает чувства меры, в результате получается не едкий сарказм с сентиментальными нотками, а нелепость.

Протагонист Октав Паранго перекочевал из «99 франков», только теперь он уже не рекламист, а скаут огромной косметической компании «Идеаль», которому нужно за одну неделю найти в России девицу-красавицу. Причём да, она должна быть именно девицей, то есть невинной в сексуальном плане — так «Идеаль» хочет спасти свою репутацию после порно-наци-скандала. Персонажи соответствуют синопсису: чего стоят только возглавляющий «Идеаль» трансвестит или русский олигарх (его, в отличие от искомой красавицы, действительно сыграл наш соотечественник — Алексей Гуськов), угорающий по коварству, наркоте и Бодлеру.

Занятно, здесь та же ситуация постдебютного регресса, что и у постановщика «Видели ночь» Вьесена: первый режиссёрский опыт Бегбедера — «Любовь живёт три года» — оказался удачнее, чем нынешний второй.

 
 
 
27 апреля
Никита Кожемяка
Режиссёр Манук Депоян В ролях

Никакого уважения к старшим! Прежних сказочных героев беспардонно отпихивает локтями молодёжь: внучка Элли в «Урфине Джюсе и его деревянных солдатах», сын Никиты Кожемяки в, собственно, «Никите Кожемяке». Да, опять имя то же, а поколение другое. И опять подмигивания современности, опять уход от слегка неуклюжей ламповой самобытности в сторону пластикового подражания Западу… Парадоксальным образом в фильме о герое Древней Руси мало фольклора и много подмигиваний современным блокбастерам. Даже мимолётного заглядывания в список персонажей достаточно для челодлани: как вам имена Эдди и Камикадзе?

Разница с «Урфином Джюсом» в том, что тут старается козырнуть современностью не российская студия «Мельница», а украинская Panama Grand Prix. Плюс «Никита Кожемяка» презентуется как двойной дебют: пробный шар украинского кинематографа в полнометражной 3D анимации и первый полнометражный опыт режиссёра Манука Депояна.

 
 
 
27 апреля
Спасти Пушкина
Режиссёр Филипп Коршунов, Павел Мирзоев В ролях Константин Крюков, Ирина Крутик, Сергей Рост, Юрий Гальцев, Арина Постникова, Маргарита Аброськина, Алексей Лукин

«О стыд! О ужас наших дней!» У нас тоже своеобразно подошли к своему культурному наследию — и сняли фильм про перемещение А.С. «Наше всё» Пушкина на два века вперёд, чтобы спасти его от пули Дантеса. Но в XXI веке поэта подстерегает кое-что пострашнее: русская комедия с примесью романтики и большой порцией «финского стыда», ощутимого даже по трейлеру.

Вот же ж. В «Приключениях Алисы» Кира Булычёва или британском «Докторе Кто» манипуляции со временем смотрятся органично. А здесь — как «ужас мира, стыд природы». Или по меньшей мере нехватка хорошего вкуса.

Ожидание годных малых премьер продолжается.

 
 
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Темы
 
Превью Секретный агент Затерянный город Z Обещание Видели ночь Спасти Пушкина Идеаль Никита Кожемяка Моя девушка — монстр Сфера Перестрелка
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