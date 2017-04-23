Новости игр — лучшее за неделю

- Рецензия и отзывы на дополнения Dark Souls III: Ashes of Ariandel и The Ringed City.
- Рецензия и отзывы на игру Kona.
- Рецензия и отзывы на игру Yooka-Laylee.
- «Идеальный пиксель» — сайт о ретро-играх — так вот чем Судаков занимался всё это время...
- Сапковский всё ещё недолюбливает игры по «Ведьмаку» — и не верит, что они принесли его книгам известность.
- Слухи о проблемной разработке Cyberpunk 2077 — на качестве это вряд ли скажется, но вот задержаться игра может запросто.
- Call of Duty действительно возвращается во времена Второй мировой — и полноценный анонс последует уже совсем скоро.
- Больше канона для «Звёздных войн» — только книга может закрыть дыру между фильмом и игрой.
- С патчем 1.18 StarCraft стала бесплатной — отныне великая классика доступна всем желающим.
- Reservoir Dogs: Bloody Days — трейлер — чем ещё вдохновляться игре с отмоткой времени, если не камерным триллером про бандюков?
- Вышел ремейк Crystal Kingdom Dizzy для ZX Spectrum — это яйцо не остановить.
- NieR: Automata получит DLC — фансервис и возможность набить морду главе Square Enix — что ещё нужно?
- Nintendo радуется продажам Switch и Zelda, останавливает продажи NES Classic — но вы не волнуйтесь: на смену NES Classic почти наверняка придёт SNES Classic.