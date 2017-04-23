Фонд кино и Министерство культуры теперь работают по новым правилам

Фонд кино и Министерство по насаждению культуры РФ таки подписали соглашение, которое изящно прорегулирует количество и порядок выделения денежек на господдержку производства отечественных фильмов.

В 2017 году Фонд кино распределит 4 млрд (разумеется, рублей): 2 млрд — безвозвратных средства на поддержку проектов кинокомпаний-мейджоров, 500 млн — лидерам на условиях полной возвратности средств, безвозвратные 500 млн на проекты иных компаний, 1 млрд — на модернизацию кинозалов в населенных пунктах с количеством жителей до 500 тыс.

Разумеется, теперь будут действовать новые критерии эффективности раздербанивания безвозвратных денег: безвозвратность будет обеспечена высокой зрительской посещаемостью (минимум один зритель за каждые 100 руб). Все проекты с кассовым потенциалом ниже 250 млн могут искать поддержку в другом месте.

Для сравнения: из 14 картин вышедших в прокат в 2016 году от лидеров индустрии с безвозвратной поддержкой, только 6 фильмов вписываются в новую модель эффективности.

Кто-то очень скоро перестанет считаться мейджором. Да, вы знаете о ком мы.