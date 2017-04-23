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Официальная дата выхода «Дэдпула 2» — 1 июня 2018 года

Теперь, когда в жизни студии 20th Century Fox наступил момент благостной аватарной определенности, настало время других фильмов.

«Дэдпул 2» выйдет 1 июня 2018 года. Видимо, больше нет нужды отрабатывать тему с каким-нибудь праздником. Сиквел станет просто летним блокбастером. Кино режиссирует Дэвид Литч («Джон Уик») с Райаном Рейнольдсом и Джошем Бролином в главных ролях.

«Люди Икс: Новые мутанты» начнут прокат 13 апреля 2018 года. Режиссёр Джош Бун уже принял в свой проект Мэйси Уильямс, Аню Тейлор-Джой, Нэтта Вульфа и Джеймса Макэвоя.

«Люди Икс: Тёмный феникс» появятся 2 ноября 2018 года. Саймон Кинберг напишет сценарий (может быть, срежиссирует), главную роль исполнит Софи Тёрнер.

Да, студия Fox выпустит сразу три фильма по мотивам комиксов Marvel в 2018 году. Безумству храбрых поём мы...

Также по датам слегка сместилась парочка других ожидаемых картин.

Обновлённый «Хищник» Шейна Блэка переехал с февраля на 3 августа 2018 года. Зато «Kingsman: Золотое кольцо» премьеруется на неделю раньше — 22 сентября 2017 года.

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Подкасты
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