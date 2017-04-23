Новости аниме — лучшее за неделю

- Самые продаваемые ранобе марта 2017 года — «Искусство меча Online» и «Ре: Жизнь с нуля в другом мире» рвут и мечут.
- «Жизнь кентавра» — авторский состав — сериал с очень странным, почти отталкивающим дизайном главной героини.
- «Истории об аниме» — анонс — сериал про школьный клуб анимелюбов.
- «Ресторан из другого мира» — авторы — авторы «Девочки-волшебницы Илии 2» и «Дитя Хаоса» расскажут про будни ресторанчика на перекрёстке миров.
- «Громовая фантазия» возвращается не одна — Ген Уробучи продолжает играть в куклы.
- «Невозмутимый Хозуки 2» — анонс — бюрократ из ада вернётся осенью.
- «Железный миротворец» — формат и сэйю — новая экранизация классической самурайской манги оказалась серией полнометражных фильмов.
- «Отряд Инфини-Т» — сэйю — четверо известных сэйю озвучат главных героев популярных фантастических франчайзов 70-х в грядущем кроссовере.
- Аниме «Просыпайтесь, девчонки» получит новый сезон — сиквел сериала про начинающих певичек выглядит ещё хуже, чем оригинал, тоже не хватавший звёзд с неба.
- «Взаимосвязанные миры» — трейлер — сервис Hulu пытается заинтриговать своим первым CG-аниме, но всё ещё не убедил в целесообразности просмотра.