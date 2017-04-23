Новости кино — лучшее за неделю

- Новые премьерные даты «Аватаров», первый сиквел выйдет в 2020 году — новое расписание Джеймса Кэмерона на ближайшие годы.
- «Форсаж 8» собирает на старте больше полумиллиарда — прошлые рекорды побиты.
- Уилл Смит может сыграть Джинна в диснеевском фильме «Аладдин» — столетия рабства в лампе.
- «Чужой: Завет» — три новых кадра — и трёх кадров хватает, чтобы раскрыть тонну сюжетных ходов.
- Осмысленные реплики Кевина Файги про всё — глава студии Marvel крайне осведомлённый человек.
- Джосс Уидон одержим главной героиней фильма «Бэтгёрл» — Уидон ведёт внутренний диалог с собой.
- У «Стражей галактики 2» будет пять сцен после титров — много заделов на будущее киновселенной.
- Студия Universal готовит сольное кино с персонажами Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема из «Форсажа» — сладкая парочка экшен-героев.
- Джеймс Ганн согласился стать режиссёром и сценаристом «Стражей галактики 3» — Ганн лично завершит трилогию и даст путёвку в жизнь новым героям.
- «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» — международный трейлер — возвращение старого друга.