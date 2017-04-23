Новости сериалов — лучшее за неделю

- Sony Pictures TV экранизирует «Колесо времени» Роберта Джордана — культовую фэнтезийную сагу превратят в сериал.
- Сериал «Секретные материалы» продлён на новый сезон — продолжение стартует в конце этого года.
- «Криптон» — трейлер — канал Syfy поделился первым видеороликом многосерийной истории о родине Супермена.
- Marvel огласила состав команды «Новых воинов» — группа юных успергероев крайне разнообразна и отвечает требованиям толерантности.
- «Плащ и Кинжал» — трейлер — подростковая мелодрама выйдет на канале Freeform в следующем году.
- Crackle обеспечил сериалу «Большой куш» второй сезон — криминальная драмеди пользуется большой популярностью у подписчиков потокового сервиса.
- «Игра престолов» — кадры из седьмого сезона — свежие фото демонстрируют все виды зимней одежды обитателей Вестероса.
- Amazon оформил сериалу «Патриот» второй сезон — потоковый сервис по достоинству оценил положительные отзывы критиков и зрителей.
- MarVista и IM Global TV готовят сериал «Кинг-Конг: Остров черепа» — продюсерские студии готовят многосерийный приключенческий эпик.
- Скотт Дерриксон снимет пилот экранизации комикса «Локки и ключ» от Hulu — режиссёр «Доктора Стрэнджа» горит желанием поработать над первым эпизодом.