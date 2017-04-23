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Новые сериалы 24–30 апреля

Главным событием недели в сериальном мире станет долгожданная премьера «Американских богов» — экранизации одноимённого фэнтези-романа Нила Геймана. Вдобавок Netflix выпустит нашумевшую драмеди «Дорогие белые», а Hulu — антиутопию «Рассказ служанки».

Понедельник, 24 апреля

 
Конец сезона1
FOX
В розыске A.P.B.

драма, криминал

В ролях Джастин Кёрк, Натали Мартинес, Кейтлин Стэйси, Тэйлор Хэндли, Эрик Винтер, Эрни Хадсон

Создатель Дэвид Слэк

Первый сезон киберпроцедурала завершится двенадцатым эпизодом Ricochet. Канал FOX пока не решил, что делать с сериалом дальше.

Трейлеры

 
Конец сезона5
A&E
Мотель Бейтсов Bates Motel

драма, триллер

В ролях Вера Фармига, Фредди Хаймор, Макс Тириот, Оливия Кук, Нестор Карбонелл, Никола Пельтц

Создатель Карлтон Кьюз, Керри Эрин, Энтони Киприано

Десятая серия The Cord станет заключительной для пятого сезона и сериала.

Трейлеры

Вторник, 25 апреля

 
Премьера+
NBC
Отличные новости Great News

комедия

В ролях Брига Хилан, Андреа Мартин, Адам Кэмпбелл, Кимри Льюис-Дэвис, Джон Майкл Хиггинс, Хоратио Санс

Создатель Трейси Уигфилд

Подающий надежды новостной продюсер Кэти с ужасом узнаёт, что к ней в отдел на стажировку поступила её неугомонная мамаша. Однако со временем главная героиня понимает, что масштабы катастрофы преувеличены, и, возможно, горячая поддержка деятельной родительницы поможет ей добиться карьерного успеха.

Трейлеры

 
Премьера+
National Geographic Channel
Гений Genius

драма, биография

В ролях Джеффри Раш, Джонни Флинн, Николас Роу, Саманта Колли, Джон Флетчер, Алисия фон Риттберг

Создатель Рон Ховард, Джеймс Хос, Минки Спиро

В основу первого 10-серийного сезона сериала-антологии, повествующего о выдающихся учёных и новаторах с мировым именем, легла книга Уолтера Айзекса «Эйнштейн: Его жизнь и его Вселенная», посвящённая жизни и деятельности автора общей теории относительности.

Трейлеры

 
Конец сезона2
WGN America
Изгои Outsiders

драма

В ролях Дэвид Морс, Джо Андерсон, Даниэль Брикман, Кайл Галлнер, Эд Хиви, Джоанна Макгинли

Второй сезон завершит тринадцатый эпизод под заголовком Unbroken Chain. Канал WGN America закрыл сериал.

Трейлеры

Среда, 26 апреля

 
Премьера+
Hulu
Рассказ служанки The Handmaid’s Tale

драма, научная фантастика

В ролях Элизабет Мосс, Макс Мингелла, Энн Дауд, Джозеф Файнс, Ивонн Страховски, Самира Уайли

Создатель Брюс Миллер

В основу сериала лёг одноимённый роман Маргарет Этвуд о безрадостном мире будущего, где существует тоталитарное государство Гилеад, управляемое духовенством. С рождаемостью у человечества проблемы — большинство женщин бесплодны. Главная героиня Оффред — одна из немногих, кто в состоянии зачать и выносить ребёнка, а потому направлена государством в спецлагерь для подготовки служанок, должных рожать потомков для представителей элиты, чьи жёны стерильны. Цель протагонистки — выжить и отыскать потерянную дочь.

Трейлеры

Пятница, 28 апреля

 
Премьера+
Netflix
Дорогие белые Dear White People

комедия, драма

В ролях Брэндон Пи Белл, Логан Браунинг, Марке Ричардсон II, Антониетта Робертсон, Эшли Блейн Физерсон, Джон Патрик Амедори

Создатель Джастин Симиен

Сатирическая драмеди, основанная на одноимённой полнометражной картине 2014 года, рассказывает о событиях, развернувшихся в престижном американском колледже, который входит в знаменитую Лигу плюща. На организованной студентами-афроамериканцами вечеринке вспыхивает нешуточный конфликт, который очень скоро перерастает в студенческие волнения.

Трейлеры

 
Конец сезона2
FOX (US)
Роузвуд Rosewood

драма, детектив

В ролях Моррис Честнат, Клэнси Браун, Габриэль Дэннис, Анна Конкл, Джайна Ли Ортиз, Габриэль Деннис

Создатель Тодд Хэрсан

Второй сезон процедурала завершит двадцать вторая серия под названием Blistering Heat & Brotherly Love.

Трейлеры

 
Сезон3
Channel 4, Amazon
Катастрофа Catastrophe

комедия

В ролях Шэрон Хорган, Роб Делани, Эшли Дженсен, Марк Боннар, Джонатан Форбс, Дэниэл Лапэйн

Создатель Шэрон Хорган, Роб Делани

В одном из пабов Лондона встретились однажды американец и ирландка. Никаких планов ни тот, ни другая не строили — это должно было быть интрижкой на одну ночь, если бы не одно весомое «но». Спустя какое-то время главная героиня выясняет, что беременна...

Воскресенье, 30 апреля

 
Премьера+
Starz
Американские боги American Gods

боевик, приключения, фэнтези

В ролях Эмили Браунинг, Рики Уиттл, Ян Макшейн, Джонатан Такер, Криспин Гловер, Брюс Лэнгли

Создатель Брайан Фуллер, Майкл Грин, Нил Гейман

Экранизация одноимённого романа Нила Геймана. Эпическая история противостояния богов старого и нового миров начинается, когда главный герой Тень, освободившись из тюрьмы, становится телохранителем таинственного мистера Среды. Вдвоём им предстоит совершить почти невозможное — собрать на финальную битву с божествами современности всех древних богов.

Трейлеры

 
Конец сезона3
ABC
Американское преступление American Crime

детектив, драма

В ролях Тимоти Хаттон, Фелисити Хаффман, Элвис Ноласко, Кейтлин Джерард, Ричард Кабрал, Джонни Ортис

Создатель Джон Ридли

Восьмой эпизод станет заключительным для третьего сезона криминальной драмы.

Трейлеры

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