Новые сериалы 24–30 апреля

Главным событием недели в сериальном мире станет долгожданная премьера «Американских богов» — экранизации одноимённого фэнтези-романа Нила Геймана. Вдобавок Netflix выпустит нашумевшую драмеди «Дорогие белые», а Hulu — антиутопию «Рассказ служанки».
Понедельник, 24 апреля
драма, триллер
В ролях Вера Фармига, Фредди Хаймор, Макс Тириот, Оливия Кук, Нестор Карбонелл, Никола Пельтц
Создатель Карлтон Кьюз, Керри Эрин, Энтони Киприано
Десятая серия The Cord станет заключительной для пятого сезона и сериала.
Вторник, 25 апреля
комедия
В ролях Брига Хилан, Андреа Мартин, Адам Кэмпбелл, Кимри Льюис-Дэвис, Джон Майкл Хиггинс, Хоратио Санс
Создатель Трейси Уигфилд
Подающий надежды новостной продюсер Кэти с ужасом узнаёт, что к ней в отдел на стажировку поступила её неугомонная мамаша. Однако со временем главная героиня понимает, что масштабы катастрофы преувеличены, и, возможно, горячая поддержка деятельной родительницы поможет ей добиться карьерного успеха.
драма, биография
В ролях Джеффри Раш, Джонни Флинн, Николас Роу, Саманта Колли, Джон Флетчер, Алисия фон Риттберг
Создатель Рон Ховард, Джеймс Хос, Минки Спиро
В основу первого 10-серийного сезона сериала-антологии, повествующего о выдающихся учёных и новаторах с мировым именем, легла книга Уолтера Айзекса «Эйнштейн: Его жизнь и его Вселенная», посвящённая жизни и деятельности автора общей теории относительности.
Среда, 26 апреля
драма, научная фантастика
В ролях Элизабет Мосс, Макс Мингелла, Энн Дауд, Джозеф Файнс, Ивонн Страховски, Самира Уайли
Создатель Брюс Миллер
В основу сериала лёг одноимённый роман Маргарет Этвуд о безрадостном мире будущего, где существует тоталитарное государство Гилеад, управляемое духовенством. С рождаемостью у человечества проблемы — большинство женщин бесплодны. Главная героиня Оффред — одна из немногих, кто в состоянии зачать и выносить ребёнка, а потому направлена государством в спецлагерь для подготовки служанок, должных рожать потомков для представителей элиты, чьи жёны стерильны. Цель протагонистки — выжить и отыскать потерянную дочь.
Пятница, 28 апреля
комедия, драма
В ролях Брэндон Пи Белл, Логан Браунинг, Марке Ричардсон II, Антониетта Робертсон, Эшли Блейн Физерсон, Джон Патрик Амедори
Создатель Джастин Симиен
Сатирическая драмеди, основанная на одноимённой полнометражной картине 2014 года, рассказывает о событиях, развернувшихся в престижном американском колледже, который входит в знаменитую Лигу плюща. На организованной студентами-афроамериканцами вечеринке вспыхивает нешуточный конфликт, который очень скоро перерастает в студенческие волнения.
комедия
В ролях Шэрон Хорган, Роб Делани, Эшли Дженсен, Марк Боннар, Джонатан Форбс, Дэниэл Лапэйн
Создатель Шэрон Хорган, Роб Делани
В одном из пабов Лондона встретились однажды американец и ирландка. Никаких планов ни тот, ни другая не строили — это должно было быть интрижкой на одну ночь, если бы не одно весомое «но». Спустя какое-то время главная героиня выясняет, что беременна...
Воскресенье, 30 апреля
боевик, приключения, фэнтези
В ролях Эмили Браунинг, Рики Уиттл, Ян Макшейн, Джонатан Такер, Криспин Гловер, Брюс Лэнгли
Создатель Брайан Фуллер, Майкл Грин, Нил Гейман
Экранизация одноимённого романа Нила Геймана. Эпическая история противостояния богов старого и нового миров начинается, когда главный герой Тень, освободившись из тюрьмы, становится телохранителем таинственного мистера Среды. Вдвоём им предстоит совершить почти невозможное — собрать на финальную битву с божествами современности всех древних богов.
детектив, драма
В ролях Тимоти Хаттон, Фелисити Хаффман, Элвис Ноласко, Кейтлин Джерард, Ричард Кабрал, Джонни Ортис
Создатель Джон Ридли
Восьмой эпизод станет заключительным для третьего сезона криминальной драмы.