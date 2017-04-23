Новые сериалы 24–30 апреля

Сезон 3

Channel 4, Amazon

В одном из пабов Лондона встретились однажды американец и ирландка. Никаких планов ни тот, ни другая не строили — это должно было быть интрижкой на одну ночь, если бы не одно весомое «но». Спустя какое-то время главная героиня выясняет, что беременна...