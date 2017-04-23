«Код Понимания: Страж Перерождения» — авторы, сэйю, трейлер

Анонсированная в августе 2015 года экранизация визуальной новеллы для девушек от Idea Factory «Код Понимания: Страж Перерождения» (Code:Realize ~Sousei no Himegimi) будет телевизионным сериалом, который стартует в октябре этого года. Причём у него уже есть авторский состав и сэйю, перешедшие из оригинальной игры, а также первый трейлер.
Одинокая девушка по имени Кардия жила в заброшенном особняке на окраине Лондона, сокрытая от всего мира и связанная обещанием со своим отцом. Её тело скрывает в себе опасный яд, способный заставить расплавиться и сгнить всё, что коснётся её кожи, из-за этого местные прозвали девушку «чудовищем». Два года назад отец Кардии пропал, напоследок наказав ей никогда не влюбляться и вообще держаться подальше от людей. Но однажды её тихой повседневной жизни приходит конец: королевские стражники вламываются в особняк и пытаются схватить девушку, но от кандалов её спасает благородный вор Арсен Люпен. В компании с Люпеном она отправляется на поиски своего отца — единственного человека, который может ответить на все вопросы относительно её состояния, и в ходе этого путешествия парочку ждёт встреча с ещё четырьмя интересными и миловидными джентльменами…
|
Авторы
|Режиссёр
|Хидеё Ямамото
|«Новый принц тенниса», «Бей в кровь»
|Сценарист
|Саяка Харада
|«Звёздный школьный мюзикл»
|Автор оригинального дизайна персонажей
|miko
|Дизайнер персонажей
|Ая Наканищи
|«Драгоценные любимцы — 6: Королева Драгоценной страны»
|Композитор
|Рё Такахащи
|«Пожалуйста, скажи мне! Галко-чан», «АККА: Надзорный департамент 13 районов»
|Студия
|M.S.C
|
Сэйю
|Кардия
|Саори Хаями
|Миюки Щиба в «Необычном в магической школе», Аясе Арагаки в «Моя сестрёнка не может быть такой милашкой»
|Арсен Люпен
|Томоаки Маэно
|Наоцугу в «Логе Горизонта», Дзюичи Фукутоми в «Слабаке педальном»
|Абрахам Ван Хельсинг
|Дзюничи Сувабе
|Арчер в «Судьба: Ночь Схватки», Гробовщик в «Чёрном дворецком»
|Виктор Франкенштейн
|Тецуя Какихара
|Нацу Драгниил в «Фэйри Тэйл», Рундельхаус в «Логе Горизонта»
|Импи Барбикен
|Сётаро Морикубо
|Щикамару Нара в «Наруто», Юске Ханамуре в «Персоне 4»
|Граф Сен-Жермен
|Дайсуке Хиракава
|Нориаки Какьёин в «Безумных приключениях ДжоДжо 2», Кодзи Танака в «Адзине: Получеловеке»
|Финис
|Юки Кадзи
|Эрен Йегер в «Атаке на Титана», Иссей Хёдо в «Старшей школе DxD»