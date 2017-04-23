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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Код Понимания: Страж Перерождения» — авторы, сэйю, трейлер

Анонсированная в августе 2015 года экранизация визуальной новеллы для девушек от Idea Factory «Код Понимания: Страж Перерождения» (Code:Realize ~Sousei no Himegimi) будет телевизионным сериалом, который стартует в октябре этого года. Причём у него уже есть авторский состав и сэйю, перешедшие из оригинальной игры, а также первый трейлер.

Одинокая девушка по имени Кардия жила в заброшенном особняке на окраине Лондона, сокрытая от всего мира и связанная обещанием со своим отцом. Её тело скрывает в себе опасный яд, способный заставить расплавиться и сгнить всё, что коснётся её кожи, из-за этого местные прозвали девушку «чудовищем». Два года назад отец Кардии пропал, напоследок наказав ей никогда не влюбляться и вообще держаться подальше от людей. Но однажды её тихой повседневной жизни приходит конец: королевские стражники вламываются в особняк и пытаются схватить девушку, но от кандалов её спасает благородный вор Арсен Люпен. В компании с Люпеном она отправляется на поиски своего отца — единственного человека, который может ответить на все вопросы относительно её состояния, и в ходе этого путешествия парочку ждёт встреча с ещё четырьмя интересными и миловидными джентльменами…

Авторы
Режиссёр Хидеё Ямамото «Новый принц тенниса», «Бей в кровь»
Сценарист Саяка Харада «Звёздный школьный мюзикл»
Автор оригинального дизайна персонажей miko
Дизайнер персонажей Ая Наканищи «Драгоценные любимцы — 6: Королева Драгоценной страны»
Композитор Рё Такахащи «Пожалуйста, скажи мне! Галко-чан», «АККА: Надзорный департамент 13 районов»
Студия M.S.C

Сэйю
Кардия Саори Хаями Миюки Щиба в «Необычном в магической школе», Аясе Арагаки в «Моя сестрёнка не может быть такой милашкой»
Арсен Люпен Томоаки Маэно Наоцугу в «Логе Горизонта», Дзюичи Фукутоми в «Слабаке педальном»
Абрахам Ван Хельсинг Дзюничи Сувабе Арчер в «Судьба: Ночь Схватки», Гробовщик в «Чёрном дворецком»
Виктор Франкенштейн Тецуя Какихара Нацу Драгниил в «Фэйри Тэйл», Рундельхаус в «Логе Горизонта»
Импи Барбикен Сётаро Морикубо Щикамару Нара в «Наруто», Юске Ханамуре в «Персоне 4»
Граф Сен-Жермен Дайсуке Хиракава Нориаки Какьёин в «Безумных приключениях ДжоДжо 2», Кодзи Танака в «Адзине: Получеловеке»
Финис Юки Кадзи Эрен Йегер в «Атаке на Титана», Иссей Хёдо в «Старшей школе DxD»
 
 
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Видео Код Понимания: Страж Перерождения (Code:Realize ~Sōsei no Himegimi)
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