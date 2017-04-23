«Код Понимания: Страж Перерождения» — авторы, сэйю, трейлер

Анонсированная в августе 2015 года экранизация визуальной новеллы для девушек от Idea Factory «Код Понимания: Страж Перерождения» (Code:Realize ~Sousei no Himegimi) будет телевизионным сериалом, который стартует в октябре этого года. Причём у него уже есть авторский состав и сэйю, перешедшие из оригинальной игры, а также первый трейлер.

Одинокая девушка по имени Кардия жила в заброшенном особняке на окраине Лондона, сокрытая от всего мира и связанная обещанием со своим отцом. Её тело скрывает в себе опасный яд, способный заставить расплавиться и сгнить всё, что коснётся её кожи, из-за этого местные прозвали девушку «чудовищем». Два года назад отец Кардии пропал, напоследок наказав ей никогда не влюбляться и вообще держаться подальше от людей. Но однажды её тихой повседневной жизни приходит конец: королевские стражники вламываются в особняк и пытаются схватить девушку, но от кандалов её спасает благородный вор Арсен Люпен. В компании с Люпеном она отправляется на поиски своего отца — единственного человека, который может ответить на все вопросы относительно её состояния, и в ходе этого путешествия парочку ждёт встреча с ещё четырьмя интересными и миловидными джентльменами…