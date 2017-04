ZX Spectrum Next вышел на Kickstarter — встречайте новый «Спектрум»!

Сегодня лучшему компьютеру на свете ZX Spectrum исполнилось 35 лет, и в честь этого на «Кикстартер» вышел замечательный проект — ZX Spectrum Next. Для успешного финансирования ему требуется £ 250 000, и на момент написания этой новости (прошло всего-то 19 часов) собрано уже более £ 212 000, а проект поддержало почти 1000 человек.

Если очень вкратце и не вникая в детали, то это очередной «улучшенный Спектрум» на основе FPGA с полной обратной совместимостью и следующими характеристиками:

Процессор — Z80 с режимами 3,5 МГц и 7 МГц

Память — 512 Кб ОЗУ (расширяется до 1,5 Мб внутренне и 2,5 Мб внешне)

Видео — аппаратные спрайты, режим с 256 цветами, режим Timex 8x1 и т.д.

Видеовыходы — RGB, VGA, HDMI

Хранилище — слот для SD-карт с DivMMC-совместимым протоколом

Звук — три аудиочипа AY-3-8912 со стереовыходом + FM-звук

Джойстики — разъём DB9, совместимый с протоколами Cursor, Kempston и Interface 2 (есть возможность выбора)

PS/2-порт — мышь с эмуляцией Kempston-режима и внешняя клавиатура

Мультифейс-функциональность для доступа к памяти, сэйвов, читов и так далее

Поддержка магнитофона — порты входа/выхода для загрузки и сохранения

Расширения — оригинальный порт внешней шины и порт графического ускорителя

Ускоритель (опционально) — графический процессор, центральный процессор 1 ГГц, 512 Мб ОЗУ

Сеть (опционально) — модуль Wi-FI

Дополнения — часы реального времени (опционально), внутренний динамик (опционально)

Если же копнуть чуть поглубже, то выяснится, что именно эта машина может оказаться новым стандартом для спектрумовской сцены, поскольку занимаются ею далеко не последние люди на свете, прекрасно понимающие, что нужно пользователям, игрокам и разработчикам.

Это, во-первых, Рик Дикинсон — индустриальный дизайнер, которому мы обязаны внешним обликом ZX80, ZX81, ZX Spectrum, ZX Spectrum+ and Sinclair QL. Собственно, ZX Spectrum Next выглядит так же здорово, как вышеупомянутые машины, а они ещё в 80-е заметно опережали по дизайну всех конкурентов.

Во-вторых, Виктор Трукко, хакер и автор бесчисленного количества железок для ретро-техники — например, эмулятора картриджей для Atari 2600, 5200, 7800, Odyssey II, Vectrex, MSX, Vic 20, Commodore 64, Master System и других платформ (записываете на SD-карту нужные игры, подключаете нужный кабель — и вставляете его куда надо).

В-третьих, Джим Бэгли, один из самых известных разработчиков игр для «Спектрума», таких как Midnight Resistance, Cabal, Red Heat или Throne of Fire. Ещё он угодил в Книгу рекордов Гиннеса, умудрившись втиснуть аркадную классику Dragon's Lair в маломощный компьютер ZX81. Именно Джим в ответе за несколько важных функций Next вроде аппаратных спрайтов и новых видеорежимов.

В-четвёртых и в-пятых, Фабио Белавенуто (один из создателей платы TBBlue Spectrum, которая легла в основу ZX Spectrum Next), и Энрике Олифьерс (игровой дизайнер и сооснователь студии Bossa Studios, выпустившей игры Surgeon Simulator, Worlds Adrift, I am Bread).

Проще говоря, эти люди просто не могут облажаться, тем более что аппаратная и программная начинки у них уже давно готовы, а сейчас просто совершенствуются. Старые и новые игры тоже работают на ура, пользуясь преимуществами 7-мегагерцового процессора и расширенных видеорежимов. Вот небольшая нарезка из таких игр, среди которых есть и Castlevania: Spectral Interlude, в разработке которой принимали участие сотрудники Всеяредакции.

Рассылку полноценного собранного ZX Spectum Next планируется начать в январе 2018 года — не очень скоро, но лучше уже реалистичные сроки, чем взятые наугад. Больше всего разработчики, видимо, будут возиться с корпусом, пытаясь сделать его максимально похожим на рендеры. Сейчас на руках у команды Next есть лишь распечатанные на 3D-принтере модели — целый корпус в масштабе 1:2 и половинка корпуса в масштабе 1:1.

Стоит базовая модель ZX Spectrum Next ровно £ 175 — столько же, сколько оригинальный «Спектрум» с 48 Кб памяти в 1982 году. Модель Next Plus c Wi-Fi-модулем и часами реального времени обойдётся в £ 215, а модель со встроенным акселератором на базе Raspberry Pi Zero уже не заказать — закончились слоты на «Кикстартере». Впрочем, самыми популярными являются именно базовая и Plus-модели — на них и будут ориентироваться разработчики.

Создатели ZX Spectrum Next обещают сразу после начала отгрузки готовых компьютеров сделать проект опенсорсным, включая схематику и прошивку. Так что улучшать и совершенствовать этот компьютер будут ещё долго — так сказать, всем миром.

Учитывая безумную скорость сбора денег, можно предположить, что ZX Spectrum Next станет самым успешным краудфандинговым проектом по возрождению «Спектрума». The Recreated ZX Spectrum (он же — Bluetooth ZX Spectrum) собрал в своё время £ 63 194, поддержанный самим Клайвом Синклером Sinclair ZX Spectrum Vega — уже £ 155 682, а его портативная версия Sinclair ZX Spectrum Vega+ нагребла аж целых £ 512 580.

На удивление, у ZX Spectrum Next нет ни одной дополнительной цели — видимо, его создатели пока не очень представляют, что ещё можно приципиально улучшить в своём детище. Но предложения уже поступают — добавить совместимость с SAM Coupé, например. В конце концов, можно обеспечить и полную аппаратную совместимость с российскими клонами «Спектрума» типа Pentagon или пойти дальше, замахнувшись на ZX Evo, ATM Turbo и так далее.

Ну а пока что — заходите на Kickstarter-страничку проекта, изучайте фотографии платы, смотрите ролики с техническим демонстрациями, и если «Спектрум» дорог вам так же, как автору этой новости — выбирайте нужную модель и заказывайте. Такие благие начинания просто необходимо поддерживать!