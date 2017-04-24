Таисса Фармига получила главную роль в ужастике «Монахиня»

Хоррор-дилогию «Заклятие» и её грядущий спин-офф свяжут ещё и кровные узы — на главную женскую роль в «Монахине» утвердили Таиссу Фармигу (фильмы «Последние девушки», «Экстрасенс 2: Лабиринты разума», сериал «Американская история ужасов»).

Мистический триллер станет вторым ответвлением «Заклятия» после «Проклятия Аннабель», повествующего о жуткой кукле, а Таисса Фармига, которая приходится младшей сестрой Вере Фармиге — исследователю паранормальных явлений из «Заклятия», сыграет в нём молодую монахиню. Демоническая сущность в образе христовой невесты впервые появилась в сиквеле «Заклятия».

Таисса Фармига составила компанию ранее записавшемуся в актёрский состав кинокартины Демиану Биширу («Омерзительная восьмёрка»).

Режиссирует Корин Харди («Из тьмы») по сценарию Гари Добермана и Джеймса Вана. Последний числится ещё и продюсером ужастика наравне с Питером Сафраном. Производством заведует компания New Line Cinema. Съёмки начнутся этим летом в Румынии. В широкий прокат картина выходит 13 июля 2018 года, в пятницу.