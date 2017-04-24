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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Джейсон Александер сыграет рок в многосерийной комедии «В путь»

Многократный номинант на премию «Эмми» Джейсон Александер («Сайнфелд», «Майк и Молли») исполнит одну из главных ролей в новой многосерийной комедии «В путь» на телеканале Audience Network. Заказ на съёмки полноценного первого сезона поступил в обход традиционной пилотной стадии.

На протяжении десяти серий зрители будут попутчиками ненормальной семейки Своллоу, мечтающей стать рок-музыкантами и путешествующей по Америке на маленьком туристическом автобусе в поисках славы и богатства. Джейсону Александеру досталась роль Кена Своллоу  главы безбашенного семейства, эдакой современной причудливой версии «семьи Партридж».

Дин Крейг («Смерть на похоронах») и Питер Тильден («Симпсоны») возьмутся за работу над сценарием, а также выступят исполнительными продюсерами проекта наравне с Джейсоном Александером. Производством займутся студии Primary Wave Entertainment и Fabrik Entertainment.

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