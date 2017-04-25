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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Король вне закона» вновь сведёт вместе Дэвида Маккензи, Криса Пайна и Бена Фостера

Портал Deadline сообщает, что потоковый сервис Netflix нацелился на создание очередного полнометражного фильма — исторического эпика «Король вне закона» (Outlaw King). По слухам, проект даст возможность снова поработать вместе режиссёру Дэвиду Маккензи и актёрам Крису Пайну и Бену Фостеру — творческое трио отлично зарекомендовало себя в криминальной драме «Любой ценой», получившей массу положительных отзывов от критиков и публики.

Центральной фигурой масштабной исторической драмы станет Роберт Брюс — пламенный борец за свободу, сподвижник Уильяма Уоллеса, один из величайших шотландских монархов, основатель королевской династии имени себя. Главным подвигом Брюса стала организация обороны страны на заре её войны за независимость от английских захватчиков.

Netflix пока воздерживается от комментариев, но источники сообщают, что именно «Король вне закона» станет следующей режиссёрской работой Маккензи. Крис Пайн метит на главную роль — готовится сыграть самого Роберта Брюса; а Бен Фостер примеряет образ Джеймса Дугласа — друга и соратника Брюса, впоследствии получившего должность главного королевского советника.

Сценарий написала Батшеба Доран (сериал «Подпольная империя»). Продюсируют Джиллиан Берри из Sigma Films и Ричард Браун со Стивом Голином из Anonymous Content (сериал «Настоящий детектив»). Съёмки будут проходить в Шотландии и стартуют не раньше августа.

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Король вне закона
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