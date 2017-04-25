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Vanquish почти наверняка выйдет на PC

Похоже, успехи Bayonetta на PC уже привели ко второму по логичности и первому по вероятности итогу: Sega и PlatinumGames взялись за портирование на PC Vanquish.

Конечно, гарантий вам пока никто не даст, но сегодня Bayonetta получила миниатюрный патч, добавивший в папку Extras картинку из Vanquish. Релиз самой Bayonetta авторы тизерили довольно похожим образом, так что выводы напрашиваются сами собой, но ради сохранения душевного спокойствия вы можете подождать настоящего анонса. А то мало ли что — вдруг PlatinumGames просто добавит в Bayonetta соответствующий костюм?..

На PC Vanquish ждали ещё с 2010 года, когда адреналиновый шутер от Синдзи Миками (Resident Evil 4 и The Evil Within) вышел на PS3 и Xbox 360, но то были совсем другие времена — издатели не верили PC-рынку и бегали от бесчинствовавших там пиратов как от огня.

Ну и раз уж мы заговорили о потенциальных переизданиях, то вот вам ещё один занятный факт: студия Bluepoint Games, ответственная за выход на PS4 The Nathan Drake Collection и Gravity Rush Remastered, занята каким-то «новым шикарным проектом, который порадует массы». Фанаты Sony, разумеется, сразу понадеялись, что их мольбы были-таки услышаны и в разработку поступил ремастер Demon’s Souls. Но наверняка мы, думается, узнаем не раньше E3.

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Темы
 
Vanquish (PlayStation 3, Xbox 360) Bayonetta (PC, PlayStation 3, Wii U, Xbox 360)
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