Розыгрыш билетов на спецпоказ фильма «Стражи галактики 2»

Всеяредакция и компания Disney приглашают читателей КГ на спецпоказ фильма «Стражи галактики 2».

Мероприятие пройдёт 27 апреля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» (г. Москва) по адресу: ул. Новый Арбат, 24. Сбор гостей начинается в 19:00.

Посетителей ждёт приятный бонус: на спецпоказ заглянут гости столицы — режиссёр и сценарист обеих частей «Стражей галактики» Джеймс Ганн, актриса Пом Клементьефф (Мантис) и актёр Майкл Рукер (Йонду). Желающие смогут задать им вопросы, а ещё поучаствовать в розыгрыше призов.

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно выполнить три простых действия:

Вступить в нашу группу во Вконтакте или подписаться на страницу в Фейсбуке. Дать ссылку на розыгрыш в какой-нибудь социальной сети (можно в блоге) или перепостить наши записи во Вконтакте или Фейсбуке. Оставить заявку на КГ, не забыв дать ссылку на то место, где вы рассказали о розыгрыше (то есть на свою запись или перепост).

После этого можно вознести хвалу Генератору Случайных Чисел и ждать новостей о победителях — либо на нашем сайте, либо в своей электронной почте, либо в своей соцсети.

В нашем распоряжении — 10 мест, и разыграем мы 5 двойных билетов.

Просим не забывать о наших правилах: те нехорошие люди, которые подадут заявку и потом либо откажутся от своего билета после объявления победителей, либо просто не придут на показ, будут на веки вечные исключены из последующих розыгрышей. Так что если вы на сто процентов не уверены в наличии свободного времени в назначенный час — лучше не подавайте заявку. Единственным оправданием неявке на КГ-показ может стать всеобщий зомби-апокалипсис — да и то очень слабеньким, неубедительным оправданием.

Итоги мы подведём в ночь с 26 на 27 апреля. Следите за новостями и на всякий случай проверяйте свою почту.