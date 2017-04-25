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Первоисточник: www.vg247.com Прямая ссылка на новость:

Call of Duty: WWII — дата выхода и первые детали

На случай, если кто-то не в силах дождаться официального анонса и хочет незамедлительно узнать хоть какие-то детали относительно Call of Duty: WWII (дату выхода, например), то вот ряд фактов, заблаговременно утёкших в сеть:

  • Дата выхода Call of Duty: WWII — 3 ноября.

  • Повествование расскажет историю того, какая нерушимая братская связь объединяет воинов, сражающихся за освобождение мира от тирании («Братьев по оружию», хм?).

  • Не обойдётся игра без высадки в Нормандии и других любимых американцами моментов Второй мировой.

  • Помимо одиночного режима в Call of Duty: WWII найдётся место для ещё одной полноценной кампании со своим сюжетом — кооперативной.

  • За предзаказ полагается доступ к закрытому бета-тесту.

  • PS4, напоминаем, будет на месяц получать в эксклюзивное пользование каждое из неизбежных дополнений к игре.

Call of Duty: WWII для PC, PS4 и Xbox One создаётся силами Sledgehammer Games и является первой из вышедших на современных системах игрой серии, что возвращает её из современности и будущего во времена Гитлера.

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Call of Duty: WWII (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 25 мартаСлухи о сеттинге новой Call of Duty от Sledgehammer Games 22 апреляCall of Duty действительно возвращается во времена Второй мировой
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