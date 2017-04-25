Call of Duty: WWII — дата выхода и первые детали

На случай, если кто-то не в силах дождаться официального анонса и хочет незамедлительно узнать хоть какие-то детали относительно Call of Duty: WWII (дату выхода, например), то вот ряд фактов, заблаговременно утёкших в сеть:

Дата выхода Call of Duty: WWII — 3 ноября.

Повествование расскажет историю того, какая нерушимая братская связь объединяет воинов, сражающихся за освобождение мира от тирании («Братьев по оружию», хм?).

Не обойдётся игра без высадки в Нормандии и других любимых американцами моментов Второй мировой.

Помимо одиночного режима в Call of Duty: WWII найдётся место для ещё одной полноценной кампании со своим сюжетом — кооперативной.

За предзаказ полагается доступ к закрытому бета-тесту.

PS4, напоминаем, будет на месяц получать в эксклюзивное пользование каждое из неизбежных дополнений к игре.

Call of Duty: WWII для PC, PS4 и Xbox One создаётся силами Sledgehammer Games и является первой из вышедших на современных системах игрой серии, что возвращает её из современности и будущего во времена Гитлера.