Аарон Пол и Эмили Ратажковски сыграют пару в триллере «Добро пожаловать домой»

Издание The Hollywood Reporter сообщает, что Аарон Пол («Найди меня, если сможешь», сериал «Во все тяжкие») и Эмили Ратажковски («128 ударов сердца в минуту») получили главные роли в психологическом триллере «Добро пожаловать домой» от Voltage Pictures. Режиссирует картину Джордж Рэтлифф («Бульвар спасения»).

Пол и Ратажковски сыграют молодую супружескую пару. Пытаясь спасти разваливающийся брак, муж и жена решили провести выходные вдвоём, арендовав дом в живописной сельской местности в Италии. Однако планы по укреплению семейных уз полетели ко всем чертям, когда главные герои обнаружили, что стали жертвами зловещих планов домовладельца.

Сценарий написал Дэвид Левинсон (сериал «Никита»). Продюсируют кинокартину Аллан Мандельбаум, Джошуа Бечов, а также Тим и Тревор Уайты. Съёмки фильма начнутся в конце мая в Тоскане.