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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

DiGa Studios снимет многосерийный триллер по роману Эми Плам

Продюсерская компания DiGa Studios, ответственная за производство «Волчонка» и «Крика» на канале MTV, приобрела права на многосерийную экранизацию романа Dreamfall от автора Эми Плам. Книга появится на полках книжных магазинов в начале мая, а продолжение под названием Neverwake — в следующем году.

Это история о семерых страдающих хронической бессонницей незнакомцах, которые согласились пройти курс экспериментального лечения в надежде избавиться от недуга. Но когда задействованная в эксперименте техника даёт сбой, погружённые в искусственную кому пациенты попадают в мир снов, где их кошмары превращаются в реальность. Преследуемые порождёнными их воображением чудовищами и мучимые тёмными тайнами, участники экспериментального сна должны объединиться, чтобы встретиться лицом к лицу со своими страхами и выбраться из страны оживших кошмаров.

Творческую команду проекту ещё только предстоит подобрать.

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