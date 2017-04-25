Издательство Capcom разродилось рядом анонсов относительно их грядущего файтинга Marvel vs. Capcom: Infinite: датой выхода, новым сюжетным трейлером, именами ещё восьми персонажей, составляющих список доступных бойцов и деталями изданий разной степени коллекционности.

Во-первых, дата выхода Marvel vs. Capcom: Infinite на PC, PS4 и Xbox One — 19 сентября.

Во-вторых, со стороны Marvel к сражению подключились Альтрон, Халк, Соколиный глаз, Ракета и Тор (как и следовало ожидать, все участники являются частью кинематографической вселенной). Представлять Capcom же подрядились Страйдер Хирью из игр Strider, Крис Редфилд времён Resident Evil 5 и Чунь Ли из Street Fighter. Ранее, напомним, было анонсировано участие Капитана Америки, Железного человека, Капитана Марвел, Рю, Мегамана Х и Морриган.

В-третьих, игра будет продаваться в трёх изданиях. Простое обойдётся в традиционные 60 долларов. За Deluxe Edition запросят аж $ 90 и включит в себя «Персонажный пропуск на 2017». Эти дополнительные $ 30 дадут покупателям доступ к шести бойцам, которых добавят в игру после релиза — в том числе и к Сигме из Mega Man X, даром что Сигма будет одним из главных злодеев Marvel vs. Capcom: Infinite. Хорошо всё-таки, что во времена Mega Drive 2 издатели не знали о DLC и Шао Кана нам никто из Mortal Kombat не вырезал... Ну да не суть: третье издание будет стоить аж 200 долларов, но в него войдут стилбук, упомянутый выше пропуск, созданные фирмой Triforce фигурки Мегамана Х, Чунь Ли, Капитана Марвел и Железного человека, а также светящиеся копии Камней Бесконечности.