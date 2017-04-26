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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

AMC продлил сериал «В пустыне смерти» на третий сезон

Кабельный канал AMC не стал тянуть кота за хвост и оформил продление сериалу «В пустыне смерти» на третий сезон ещё до окончания второго. А всё потому, что на сегодняшний день проект является одним и самых высокорейтинговых на канале, каждую неделю собирая у экранов 3,6 млн зрителей, из которых 2,1 млн приходятся на ключевое демо «25–54 лет».

Постапокалиптический боевик в духе фильмов, воспевающих восточные боевые искусства, является крайне свободной интерпретацией классического китайского романа «Путешествие на Запад». Это история о знакомстве и дружбе мастера-наёмника Санни и его ученика с таинственным даром М. К., которым предстоит долгое и полное смертельных опасностей путешествие на пути к обретению истинного знания.

Во втором сезоне боевика снимаются Дэниел Ву, Арамис Найт, Эмили Бичем, Сара Болджер, Орла Брэйди, Оливер Старк, Стивен Лэнг, Мадлен Манток и Ник Фрост.

Коллеги по киноработам «Шанхайский полдень» и «Я — четвёртый» Альфред Гаф и Майлз Миллар — создатели сериала, его шоураннеры и основные сценаристы. Производство курирует AMC Studios. Третий сезон сериала «В пустыне смерти» будет расширенным — в него войдут без малого шестнадцать серий. Боевик вернётся в эфир в следующем году.

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