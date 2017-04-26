«Остров собак» — постер с датой премьеры

Компания-дистрибьютор Fox Searchlight объявила дату выхода анимационного фильма «Остров собак» от режиссёра-сценариста Уэса Андерсона («Отель „Гранд Будапешт“») — мультфильм стартует в широком прокате 20 апреля 2018 года, о чём и уведомляет постер.

Андерсон, в 2009 году представивший на суд публики свой первый анимационный фильм «Бесподобный мистер Фокс», признался, что на создание «Острова собак» его подвигло творчество легендарного Акиры Куросавы. События анимационной комедии разворачиваются в Японии и рассказывают о мальчике, отправившемся в путешествие на поиски своего любимого щенка.

Кроме даты выхода постер богат и другой важной информацией — именами актёров озвучивания, а они сплошь звёздные: Брайан Крэнстон, Эдвард Нортон, Билл Мюррей, Джефф Голдблюм, Скарлетт Йоханссон, Тильда Суинтон, Лив Шрайбер, Харви Кейтель и другие.