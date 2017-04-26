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Первоисточник: www.kinometro.ru Прямая ссылка на новость:

Минкульт отказался принимать во внимание экспертизу «Матильды» от Натальи Поклонской

«Матильда» Алексея Учителя одержала победу в битве с ревностной блюстительницей морали, защитницей прав верующих и по совместительству депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Согласно официальному заявлению, Министерство культуры РФ при выдаче прокатного удостоверения фильму не планирует ориентировать на результаты экспертизы, инициированной депутатом Поклонской.

Первый замминистра культуры РФ Владимир Аристархов пояснил это решение тем, что выводы сделаны до просмотра фильма. Само собой, о хоть сколько-нибудь объективной оценке киноленты в этом случае говорить не приходится. В общем, грош цена таким вот экспертизам.

История пылкой нелюбви Натальи Поклонской и некоторых общественников к «Матильде» началась несколько месяцев назад — депутат не единожды обращалась в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить киноленту на наличие признаков разжигания расовой розни и оскорбления чувств верующих. Вдобавок драма, по словам Поклонской, дискредитирует образ Николая II и является антиисторическим по духу и содержанию. К таким невесёлым выводам депутат пришла, судя по всему, после просмотра трейлера.

Историческая драма, главные роли в которой исполнили Ларс Айдингер, Михалина Ольшанская, Данила Козловский и Ингеборга Допкунайте, повествует о пылком романе последнего русского императора Николая II и прославленной примы-балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской.

Кино выходит в отечественный прокат 26 октября.

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