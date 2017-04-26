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Resident Evil 7 — Not a Hero не приходит вовремя

Бесплатное дополнение к Resident Evil 7, озаглавленное Not a Hero, было перенесено на неопределённый срок. Изначально предполагалось, что оно выйдет уже этой весной, и разработка стремительно близилась к завершению, но в итоге случилось прекрасное: авторы увидели, насколько тепло публика приняла саму Resident Evil 7, и поняли, что посредственный контент, каким бы бесплатным он ни был, может только повредить воскресшей было вере публики в брэнд Resident Evil.

Вот и думай теперь, то ли радоваться, то ли горевать. Вроде бы и жалко, что обещанное дополнение теперь выйдет неизвестно когда, но в то же время приятно видеть, что Capcom начала серьёзно относиться к Resident Evil и не хочет выпускать недостаточно качественную продукцию под этим лейблом. А ну как мы больше не увидим ужасов уровня Umbrella Corps?..

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Темы
 
Resident Evil 7 (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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Подкасты
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