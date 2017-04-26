Переиздание культовой игры Night Trap выйдет на PS4 и Xbox One

Культовая, хоть и сомнительного качества игра Night Trap, выпущенная в 1992 году на Sega CD (аддона к Mega Drive), получит релиз на PS4 и Xbox One в честь своего 25-летнего юбилея. Как минимум PS4-версия выйдет на Blu-ray, причём с тремя разными обложками, каждая из которых навеяна обложками старых американских релизов. Вот, судя по всему, две их них (или одна, но в двух вариантах):

Night Trap вовсю использовала возможности CD и содержала более 90 минут видео с живыми актёрами. Хотите верьте, хотите нет, но тогда эта концепция считалась свежей, а отдельные горячие головы даже прочили ей тотальное доминирование в игровой индустрии.

Игроку доставалась роль агента по исследованию паранормальных явлений, который с помощью нескольких камер должен был наблюдать за загадочным пригородным домом, в котором повадились пропадать молодые девушки. Быстро выяснялось, что за красотками охотятся какие-то очень странные вампиры, и гадов нужно было отпугивать активацией разных ловушек.

Некоторые сцены Night Trap вызвали недовольство самых ярых блюстителей морали, и игра не только стала объектом расследования Сената США, но и послужила одной из причин создания известной организации ESRB и современной системы рейтингов видеоигр.

Несколько лет назад создатели Night Trap вышли на «Кикстартер» с целью собрать $ 330 000 для HD-версии, но смогли поднять лишь $ 39 843. Очевидно, что для юбилейного издания большие деньги не нужны — ему достаточно выглядеть не так пикселизовано, как на Mega Drive. И, судя по трейлеру, примерно так дела и обстоят: