Без шансов на продление: «Бессильные» вылетели из расписания NBC

Супергеройская комедия по вселенной DC Comics «Бессильные» получила чёрную метку — телеканал NBC без лишних слов снял с расписания новинку этого года, так и не показав оставшиеся три эпизода первого и, по-видимому, последнего сезона ситкома. Освободившийся таймслот занял уже получивший продление на третий сезон «Супермаркет».

Стартовавшая в феврале комедия о нелёгкой жизни простых офисных работяг во вселенной, переполненной супергероями и суперзлодеями, получила смешанные отзывы и унылые рейтинговые перспективы. И если дебютные 3,1 млн зрителей и 1,1 в демографической категории «18–49» выглядели сносно, то последующее падение лишило «Бессильных» последних сил: девятая серия собрала у экранов лишь 2,1 млн человек с показателем 0,6 в демо «18–49», что на 30% меньше, чем у того же «Супермаркета».

И хотя официального объявления о закрытии не поступало, всё и так понятно, в том числе и исполнительному продюсеру проекта Патрику Шумакеру, который уже успел поблагодарить всех, кто смотрел сериал.

В главных ролях задействованы Ванесса Хадженс, Алан Тьюдик, Дэнни Пуди, Кристина Кирк и Рон Фанчес. Исполнительными продюсерами помимо Шумакера выступают Джастин Халперн, Лен Голдштейн, Марк Баклэнд и Дин Лори. Производственный процесс курирует Warner Bros. Television.