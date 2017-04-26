Автор драмы «В центре внимания» присматривается к фильму от Disney

Режиссёр-сценарист Том Маккарти («В центре внимания») ведёт переговоры об участии в новом проекте The Walt Disney Company — экранизации популярной детской книги Timmy Failure за авторством Стефана Пастиса. Если переговоры завершатся удачно, Маккарти напишет сценарий на пару с автором литературного первоисточника и срежиссирует кинокартину.

Главным героем серии детских романов Пастиса является одиннадцатилетний Тимми, считающий себя лучшим детективом в городе и даже основавший собственное сыскное агентство Total Failure Inc. В расследованиях главному герою ассистируют воображаемый полярный медведь и вполне реальный помощник Ролло Тукас.

Маккарти не в новинку сотрудничать с компанией Disney: он написал сценарий фильма «Рука на миллион», недавно занимался переработкой сценария «Кристофера Робина» и входил в команду авторов мультфильма «Вверх».

Продюсером проекта выступает Джеймс Уитакер («Пит и его дракон», «Складка времени»).