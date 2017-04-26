Call of Duty: WWII — трейлер и прямая трансляция презентации

Обновление: Для тех, кого не интересует детальное обсасывание новой игры — самое «сладкое»: дебютный трейлер.

Ну что, все готовы к возвращению шутеров по Второй мировой? Или, если точнее, к возвращению в эти времена серии Call of Duty?

Потому что сегодня в 20:00 по московскому времени на пройдёт дебютная презентация Call of Duty: WWII. И посмотреть её можно будет прямо в этой новости. Ну а после трансляции мы заменим её подборкой наиболее интересных фактов, кадрами, роликами — обычным информационным постом, короче.