Работа над пилотным эпизодом спин-оффа знаменитых «Сынов Анархии» от FX идёт полным ходом. В проекте уже снимаются Джей Ди Пардо, Джон Ортис, Эдвард Джеймс Олмос, Клэйтон Карденас, Антонио Харамильо и Ричард Кебрал. А на днях к актёрскому ансамблю сериала «Майянцы» примкнули венесуэльская актриса Карла Баратта и Морис Комт («Нарки», «Во все тяжкие»).

История байкерского клуба «Майанцы» развернётся после событий седьмого сезона оригинала. Эзекиэль «Эз» Рейес (Джей Ди Пардо), оказавшийся жертвой группировки «майянцев» на границе Мексики и Калифорнии, горит желанием отомстить картелю и заслужить уважение любимой женщины.

Карла Баратта сыграет девушку по имени Карналита, чью семью когда-то убили у неё на глазах члены картеля Галиндо, и теперь она сама защищает детей, осиротевших по вине бандитов.

Герой Мориса Комта — агент Управления по борьбе с наркотиками, чьей миссией является устранение главы картеля Мигеля Кастильо. Однако для него это не просто работа — он одержим выполнением задачи, движимый глубоко личными мотивами.

Автор «Сынов Анархии» Курт Саттер занимается написанием сценария в соавторстве с Элджином Джеймсом, а также режиссирует пилотный эпизод сериала. Оба выступят исполнительными продюсерами проекта. Производство курируют Fox 21 Television Studios и FX Productions.