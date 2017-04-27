Канал MTV продлил сериал «Крик» на третий сезон ещё в октябре, но уже тогда поползли слухи, что продолжения старой истории ждать не стоит — следующая телеглава начнётся с чистого листа. Сегодня слухи полностью подтвердились — третий сезон «Крика» расскажет новую историю с новыми актёрами и под руководством новых шоураннеров. Сделать из сериала антологию телеруководство решилось, видимо, по причине сильного падения рейтингов проекта во втором сезоне.

О сюжете ребута пока нет никакой информации, как и о его актёрском составе. Зато известно, что в старую команду исполнительных продюсеров во главе с Харви и Бобом Вайнштейнами вошли Куин Латифа («Звезда»), Шаким Компер, Янели Арти и Бретт Мэттью («Дневники вампира», «Сверхъестественное»), который вдобавок числится шоураннером обновлённого проекта.

Третий сезон сериала «Крик» будет шестисерийным. Он представит новое место действия и новых персонажей, чей состав обещают сделать ещё более разнообразным, что не может не настораживать. О том, когда многосерийный подростковый ужастик вернётся на телеэкраны, в свете нынешних реноваций говорить пока слишком рано.