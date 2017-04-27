«Неуязвимого» и «Сплита» М. Найта Шьямалана объединит сиквел

Опытный охотник М. Найт Шьямалан знает, как убить одним выстрелом сразу двух зайцев. Сегодня кинодел в своём твиттере поделился с публикой творческими планами. А в них у мастера холодящих кровь историй находится сиквел «Неуязвимого» и «Сплита», причём один на двоих, и называется он «Стекло» (Glass). По словам автора, он всегда мечтал объединить и продолжить две истории в третьем фильме.

Общее продолжение супергеройского и психологического триллеров сведут вместе персонажей Брюса Уиллиса (Дэвид Данн), Сэмюэла Л. Джексона (Элайджа Прайс), Джеймса Макэвоя (Кевин и компания) и Ани Тейлор Джой (Кейси Кук).

Вышедший в 2000 году «Неуязвимый» рассказывает о сотруднике охраны Дэвиде Данне, уцелевшем в кошмарной железнодорожной аварии. Однажды он знакомится с хозяином салона комиксов Элайджей Прайсом, который страдает редким заболеванием, сделавшим его кости чрезвычайно хрупкими. Именно от него Данн узнаёт, каким чудом ему удалось выжить в дорожной катастрофе.

Вышедший в этом марте «Сплит» повествует о необычном похитителе трёх девушек-подростков — молодом Кевине, в сознании которого ютятся двадцать три разных личности.

Сценарий сиквела-кроссовера уже готов. Продюсировать кинокартину возьмётся Джейсон Блум — старый знакомый Шьямалана, с которым он работал в «Визите» и «Сплите». Производством заведует компания Universal Pictures. Премьера триллера «Стекло» состоится 18 января 2019 года.