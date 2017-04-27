А мы подводим итоги розыгрыша билетов на спецпоказ фильма «Стражи галактики 2».

Оный, напомним, пройдёт уже сегодня в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» (г. Москва) в 19:00. Но лучше объявиться минут на 15 раньше, чтобы не опоздать.

Напоминаем, что посетителей ждёт приятный бонус: на спецпоказ заглянут режиссёр и сценарист обеих частей «Стражей галактики» Джеймс Ганн, актриса Пом Клементьефф (Мантис) и актёр Майкл Рукер (Йонду). Желающие смогут задать им вопросы, а ещё поучаствовать в розыгрыше призов.

Победители могут приходить по адресу ул. Новый Арбат, 24 — там надо будет найти людей, раздающих билеты (это обычно не составляет труда — очередь увидите сразу), и предъявить им какое-нибудь удостоверение личности.

Напоминаем, что те нехорошие личности, которые выиграли билеты, а теперь не придут на показ, будут на веки вечные исключены из последующих розыгрышей.

Всем остальным — приятного просмотра!

А вот и наши победители: