 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Vanquish на PC практически подтверждена ZX Spectrum Next вышел на Kickstarter — встречайте новый «Спектрум»! ЕВА-212: Человеколюди Call of Duty действительно возвращается во времена Второй мировой Канон «Звёздных войн» расширит книга-приквел к Battlefront II
2
КИНО
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

«Война миров Z 2» воссоединит Дэвида Финчера и Брэда Питта

Издание Variety уверяет, что единение режиссёра Дэвида Финчера, актёра Брэда Питта, студии Paramount Pictures и «Войны миров Z 2» неизбежно. Проект ещё не одобрен официально, но стороны полны энтузиазма и готовы начать съёмки в 2018 году.

Первая часть рассказывала, как сотрудник ООН Джерри Лэйн (Питт) носится по миру, чтобы попытаться остановить пандемию, которая уничтожает армии, государства и в перспективе умножит на ноль всё человечество. Несмотря на производственные проблемы оригинала (дорогие досъёмки финала картины), лента получила неплохое финансовое поощрение — $ 540 млн (при $ 190-миллионном бюджете).

Про «Войну миров Z 2» известно немного. Сценарий написал Деннис Келли — создатель британского сериала «Утопия». Сюжет повествует о том, как протагонист вместе со своей семьёй пытается выжить в мире зомби-апокалипсиса. Последний как бы остановили в первом фильме, но, видимо, не до конца.

Говорят, что содержание сценария зацепило Финчера, а студия Paramount радуется меньшему ценнику.

Финчер и Питт работали вместе над фильмами «Семь», «Бойцовский клуб» и «Загадочная история Бенджамина Баттона».

2 Обсудить
Темы
 
Война миров Z 2
 9 февраляРежиссёр Дэвид Финчер всё ещё интересуется фильмом «Война миров Z 2» 12 января 2016 года«Война миров Z 2» осталась без режиссёра 31 октября 2015 года«Мир Юрского периода 2» завёл «Войну миров Z 2»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Дэвид Финчер разжигает вторую зомби-мировую
 
Перезапуск «Мумии» поменял дату выхода и точно заполучил Тома Круза
 
Даррен Аронофски и Дженнифер Лоуренс сжили со света Джейсона Вурхиза

Тоже интересно

 
«Рэмбо: Новая кровь» без Сильвестра Сталлоне
 
Аниме ЕВА-160: Прямая трансляция
 
Игры Номинанты церемонии The Game Awards 2015
 
Международный бокс-офис за 21–23 августа: «Терминатор» спасён?
 
Бокс-офис США за пятницу, 25 декабря (2015)
 
Игры Рецензия и отзывы на игру Watch Dogs 2
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика