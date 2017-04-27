«Война миров Z 2» воссоединит Дэвида Финчера и Брэда Питта

Издание Variety уверяет, что единение режиссёра Дэвида Финчера, актёра Брэда Питта, студии Paramount Pictures и «Войны миров Z 2» неизбежно. Проект ещё не одобрен официально, но стороны полны энтузиазма и готовы начать съёмки в 2018 году.

Первая часть рассказывала, как сотрудник ООН Джерри Лэйн (Питт) носится по миру, чтобы попытаться остановить пандемию, которая уничтожает армии, государства и в перспективе умножит на ноль всё человечество. Несмотря на производственные проблемы оригинала (дорогие досъёмки финала картины), лента получила неплохое финансовое поощрение — $ 540 млн (при $ 190-миллионном бюджете).

Про «Войну миров Z 2» известно немного. Сценарий написал Деннис Келли — создатель британского сериала «Утопия». Сюжет повествует о том, как протагонист вместе со своей семьёй пытается выжить в мире зомби-апокалипсиса. Последний как бы остановили в первом фильме, но, видимо, не до конца.

Говорят, что содержание сценария зацепило Финчера, а студия Paramount радуется меньшему ценнику.

Финчер и Питт работали вместе над фильмами «Семь», «Бойцовский клуб» и «Загадочная история Бенджамина Баттона».