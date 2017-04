Джо Джонстон стал режиссёром перезапуска «Хроник Нарнии»

Режиссёра Джо Джонстона («Первый мститель») запрягли перезапускать «Хроники Нарнии». Мистера Джонстона посчитали великолепным рассказчиком, который чувствует себя, как рыба в воде, снимая эпические блокбастеры и очень личные фильмы.

Коллективное решение приняли держатели прав на литературное наследие Клайва Стейплза Льюиса: TriStar Pictures, The Mark Gordon Company, The C.S. Lewis Company и Entertainment One (eOne).

Перезагрузка пойдёт с экранизации книги «Хроники Нарнии: Серебряный трон» (также известной как «Хроники Нарнии: Серебряное кресло»). Дэвид Мэги («Волшебная страна», «Жизнь Пи») написал сценарий.

В «Хрониках Нарнии: Серебряном троне» новый персонаж по имени Джилл и единственный возвращенец из предыдущих частей Юстэс Вред убегают из реального мира в Нарнию, чтобы найти похищенного ребёнка короля Каспиана. Приключения заводят главных героев в Подземное Царство, где скрывается одновременно коварное и прекрасное Зло.

Первые три части — «Хроники Нарнии: Лев, ведьма и волшебный шкаф», «Хроники Нарнии: Принц Каспиан» и «Хроники Нарнии: Покоритель зари» — собрали за всё время около $ 1,6 млрд.