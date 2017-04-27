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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Юэн Макгрегор сыграет взрослого Кристофера Робина

Чувство юмора студии Disney бесподобно: вместо того, чтобы взять Юэна Макгрегора на роль Оби-Вана Кеноби в сольный спин-офф «Звёздных войн», актёра берут на главную роль в фильме «Кристофер Робин» (Christopher Robin).

Кино режиссирует Марк Форстер («Квант милосердия»). Сюжет рассказывает о мальчике из историй про Винни-Пуха, который уже, как несложно догадаться, вырос.

Макгрегор изобразит взрослого Кристофера Робина, растерявшего всё своё воображение, потому что он стал повёрнутым на успехе бизнесменом. Интересно, был ли вариант, в котором протагонист — опустившийся наркоман? Тогда бы участие Макгрегора было бы более понятным.

Также проекту обеспечили нового сценариста — Аллисон Шредер («Скрытые фигуры»). До неё над сюжетом работали Алекс Росс Перри и Том Маккартин.

Товарищ Макгрегор сейчас прямо-таки везде, недавно вышло два фильма с его участием — «T2: Трейнспоттинг» и «Красавица и чудовище». На телевизионных экранах сейчас транслируют третий сезон сериала «Фарго», где у него две роли.

«Кристофера Робина» продюсирует Бригам Тейлор («Книга джунглей»).

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Кристофер Робин
 19 ноября 2016 годаРежиссёр Марк Форстер снимет кино про взрослого Кристофера Робина
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