DiRT 4 — второй трейлер

Гоночная игра DiRT 4 от издательства Koch Media и студии Codemasters обзавелась новым трейлером. Ну а мы воспользуемся этим случаем, чтобы написать о системных требованиях игры на PC.
Минимальные системные требования DiRT 4:
- процессор серии AMD FX или Intel Core i3;
- 4 ГБ оперативной памяти;
- видеокарта не хуже NVIDIA GT440 (1 ГБ) или AMD HD5570 (1 ГБ);
- 50 ГБ свободного места.
Рекомендованные системные требования DiRT 4:
- процессор уровня Intel Core i5 4690 или AMD FX 8320;
- 8 ГБ оперативной памяти;
- видеокарта не хуже NVIDIA GTX 780 или AMD AMD R9 390.
Выход игры всё ещё намечен на 9 июня. Целевые платформы — PC, PS4 и Xbox One.