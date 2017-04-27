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DiRT 4 — второй трейлер

Гоночная игра DiRT 4 от издательства Koch Media и студии Codemasters обзавелась новым трейлером. Ну а мы воспользуемся этим случаем, чтобы написать о системных требованиях игры на PC.

Минимальные системные требования DiRT 4:

  • процессор серии AMD FX или Intel Core i3;
  • 4 ГБ оперативной памяти;
  • видеокарта не хуже NVIDIA GT440 (1 ГБ) или AMD HD5570 (1 ГБ);
  • 50 ГБ свободного места.

Рекомендованные системные требования DiRT 4:

  • процессор уровня Intel Core i5 4690 или AMD FX 8320;
  • 8 ГБ оперативной памяти;
  • видеокарта не хуже NVIDIA GTX 780 или AMD AMD R9 390.

Выход игры всё ещё намечен на 9 июня. Целевые платформы — PC, PS4 и Xbox One.

 
 
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Видео DiRT 4 (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 26 январяАнонсирована Dirt 4
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