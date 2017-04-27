DiRT 4 — второй трейлер

Гоночная игра DiRT 4 от издательства Koch Media и студии Codemasters обзавелась новым трейлером. Ну а мы воспользуемся этим случаем, чтобы написать о системных требованиях игры на PC.

Минимальные системные требования DiRT 4:

процессор серии AMD FX или Intel Core i3;

4 ГБ оперативной памяти;

видеокарта не хуже NVIDIA GT440 (1 ГБ) или AMD HD5570 (1 ГБ);

50 ГБ свободного места.

Рекомендованные системные требования DiRT 4:

процессор уровня Intel Core i5 4690 или AMD FX 8320;

8 ГБ оперативной памяти;

видеокарта не хуже NVIDIA GTX 780 или AMD AMD R9 390.

Выход игры всё ещё намечен на 9 июня. Целевые платформы — PC, PS4 и Xbox One.